في عيد ميلاده.. أعمال فنية لـ إياد نصار تنتظر العرض

فنان أردني المولد، مصري الهوى والموهبة، فقد حقق نجاحات فنية كبيرة، وصار واحدًا من نجوم الوطن العربي، لا سيما وأنه أثرى المكتبة الفنية بعشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، والتي حظيت بنجاحٍ كبير بين الجمهور، هو الفنان إياد نصار، الذي يحتفل بعيد ميلاده الخمسين، اليوم الثلاثاء، فهو مواليد 9 نوفمبر عام 1971.

ويعيش إياد نصار، حالة من النشاط الفني، على مستوى السينما والمسرح والتليفزيون، إذ يواصل تصوير أعمالٍ عدة في الوقت الحالي، وانتهى من تصوير بعضها.

وترصد «الوطن» أبرز الأعمال الفنية المُرتقب طرحها لـ إياد نصار خلال الفترة المُقبلة، وهي كالتالي:

- الكاهن

ينتظر الفنان إياد نصار، عرض فيلمه الجديد «الكاهن»، حيث انتهى من تصويره مؤخرًا، بينما لم يتحدد موعد عرضه حتى الآن، حيث يحكي العمل قصة صحفية تدعى «فيروز» تجسدها الفنانة درة والذي يتعرض زوجها لأزمات نفسية.

الكاهن، من بطولة عدد من النجوم منهم إياد نصار، وحسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، محمد ممدوح، فتحي عبدالوهاب ودرة، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

- الباب الأخضر

وانتهى الفنان إياد نصار من تصوير فيلم الباب الأخضر، مؤخرًا، ومن المُقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة، حيث إنّ موعده النهائي لم يتحدد حتى الآن.

فيلم «الباب الأخضر»، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت، سيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، إخراج رؤوف عبد العزيز.

الفيلم من بطولة خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.

- كلمات متقاطعة

وتعاقد الفنان اياد نصار مع شركة «الفارس للسينما» لصاحبها وائل عامر على بطولة فيلم جديد من تأليف مصطفى البربري وإخراج روجينا بسالي، حيث لم يتحدد موعد بدء التصوير حتى الآن، كذلك لم يتم الاستقرار على باقي أبطال الفيلم وكذلك اسمه النهائي.

- ليلة بلا ضو

انتهى إياد نصار، من تصوير فيلم جديد بعنوان «ليلة بلا ضو»، وهو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي Perfect Stranger، وهو من بطولة منى زكي، وإياد نصار، ونادين لبكي، وعادل كرم، ودياموند بوعبود، ومن إخراج اللبناني وسام سميرة في أول تجاربه السينمائية.

الفيلم تدور أحداثه في لبنان خلال الأزمة السياسية الأخيرة في البلاد ووباء فيروس كورونا، تتابع القصة مجموعة من سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون معًا لتناول العشاء، وقرروا ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم على مائدة العشاء، وإتاحة جميع مكالماتهم ورسائلهم النصية لبعضهم البعض، ما يبدأ كأمر ممتع ولكن سرعان ما يصبح الوضع خطيرًا حيث يتم الكشف عن أسرار لا توصف.

- قانون العمل

بدأ الفنان إياد نصار، تصوير مشاهده في مسلسل جديد يحمل اسم قانون العمل، يجمعه بالفنانين إسلام إبراهيم، وريهام عبد الغفور، وثراء جبيل، ومحسن منصور، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

- لام شمسية

يواصل إياد نصار، التحضيرات لموسم رمضان 2021، حيث تعاقد على المُشاركة في مسلسل يحمل اسمًا أوليًا «لام شمسية»، مع الفنانة منى زكي، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، حيث لم يتحدد بعد موعد انطلاق التصوير.