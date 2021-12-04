مصرع وإصابة 10 في حادثي سير بالمنيا

شهد الطريقان الصحراوي الشرقي والغربي حادثي انقلاب سيارتين بزمام مركزي مطاي وملوي في محافظة المنيا، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 تم نقلهم جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم «8329 ه ي ص - ملاكي»، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب مدخل مركز ملوي.

انقلاب سيارة بسبب انفجار الإطار بملوي

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه جاء نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلف، وأسفر عن مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان في العقد الرابع من العمر تقريبا، وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحده وهم «أشرف. ب. ج» 47 عامًا، ونجله «عزت» 8 سنوات، و«وفاء. س. ج»، 34 عامًا، و«ريمون. ع. ب» 22 عامًا، وجميعهم مقيمون في محافظة سوهاج .

إصابة 5 بينهم 3 أطفال ونقلهم للمستشفى

ووقع الحادث الثاني بمركز سمالوط، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، وهم «أسماء. س. ا»، 25 عامًا، وشقيقيها «فريد»، 22 عامًا، و«إسلام»، 7 سنوات، و«محمد. ا. ن»، 7 سنوات، وشقيقة «شمس»، 8 سنوات، وجميعهم مقيمون بمركز ملوي.

وحُررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأُزيل آثار الحادثين وجرى تسيير حركة المرور.

وانتشرت فرق من المرور علي الطرق الصحراوية والزراعية بمراكز المنيا لمتابعة حركة السير واتباع تعليمات المرور خاصة مع وجود تقلبات في حالة الطقس.