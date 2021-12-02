أخبار المنيا.. نتائج الاتحادات الطلابية بالجامعة ورصف طرق بشرق النيل

نظمت إدارة خدمة المواطنين دورة تدريبية لوحدات حقوق الإنسان بالمراكز والمديريات الخدمية، وأطلقت مديرية الصحة قافلة علاجية بقرية الشيخ عبادة بملوي ضمن مبادرة حياة كريمة، وتفقد المحافظ أعمال رصف الطرق بشرق النيل ومركز بني مزار، وأعلن رئيس الجامعة أسماء الفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية، هذه كانت أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي، عن فوز الطالب خيري فرغلي أبو الليل بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، وحاتم أحمد عارف بكلية الآداب نائبا له بالتزكية، وذلك بعد منافسات استمرت لمدة أسبوعين خاضها 797 طالبا وطالبة مما استوفوا شروط الترشح.

رصف طريق سوادة زاوية سلطان وصولا لبني حسن الأثرية

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رصف طريق سوادة زاوية سلطان وصولا لمنطقة بني حسن الأثرية، وعمل مطبات صناعية وعلامات إرشادية أمام المدارس لتهدئة سرعات السيارات للحد من الحوادث حفاظا علي أرواح الطلاب، كما أعلن المحافظ عن رصف طريق بني صامت الشيخ فضل بمركز بني مزار بتكلفة 21 مليون جنيه.

الكشف على 1599 مواطنا بقافلة الشيخ عبادة بملوي

وأعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي على 1599 مواطنا وصرف أدوية مجانية خلال قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بصحة المواطنين.

وافتتح اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمنيا فعاليات الدورة التدريبية لوحدات حقوق الإنسان بالمراكز والمديريات التي نظمتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بالتعاون مع مركز تدريب وتنمية مهارات العاملين، بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري بكافة الجوانب لتعزيز دور التنمية الشاملة.