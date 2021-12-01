قافلة جامعة المنيا توقع الكشف الطبي على 554 حالة بقرية أبو قلتة

تواصل جامعة المنيا في توجيه خدماتها المجتمعية والبيئية التي تقدمها للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، إذ أطلق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع البيئة، قافلة خدمية جديدة لقرية «أبو قلتة» بمركز ملوي بالمحافظة.

جاء ذلك ضمن خطتها التي ضمت أكثر من 30 قافلة متكاملة هذا العام، جابت قرى المحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ندوة عن الأمراض التنفسية عند الأطفال وكيفية التعامل معها

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 554 حالة في إحدى عشر تخصصًا مختلفًا، وتم توزيع الأدوية لهم بالمجان، هذا بالإضافة إلى تنظيم العديد من الندوات التوعوية قامت بعقدها كلية التمريض وتناولت: الأمراض التنفسية عند الاطفال وكيفية التعامل معها، وطرق الفطام الصحي، وفيروس كرونا المستجد والوقاية منه، والإدمان والتعاطي وكيفية العلاج.

عروض مسرحية لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس القرية

وأضاف «فرحات»، أنه على هامش القافلة نظم أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية ورشة عمل لتصنيع العرائس، وعروض مسرحية لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس القرية، كما تم توزيع نماذج على الأطفال من صحيفة الطائرة، وصحيفة الربع ساعة، والمطوية، وتم اهداء المدرسة مجموعة من صحف الحائط المدرسية.

أشرف على القافلة الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل الطبية، بمشاركة الدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، وبمشاركة 17 طبيبًا من كلية الطب البشري، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التمريض، والتربية النوعية، ومجموعة اصدقاء البيئة بكلية الآداب.