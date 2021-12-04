انتشار واسع حققته أغنية مهرجان شيماء على منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، ووصلت مشاهدات الأغنية على «يوتيوب» لـ 8 ملايين مشاهدة، منذ طرحها للمرة الأولى في 24 نوفمبر الماضي، وبالرغم من انتشار الأغنية إلا أن مؤديها تعرض لانتقادات عديدة، خاصة بعد ظهوره، مساء أمس في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر.

أغنية مهرجان شيماء تحقق 8 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

وكشف يوسف فوزي المعروف بـ «يوسف سوسته»، مؤدي أغنية مهرجان شيماء، عددًا من التفاصيل في حياته الشخصية قبل أن يؤدي المهرجان الذي حقق انتشارا كبيرا فاق تخيله، على حد تعبيره، قائلا في تصريحات سابقة لـ «الوطن»: «أنا كنت نايم وصحيت قالولي أنت بقيت تريند، مبقتش مصدق».

وأوضح«سوسته»، أن الأغنية سجلها منذ 8 أشهر، ولكنها لم تحقق أي نجاح، وبعد ذلك طرأت له فكرة أن يقوم بتصويرها، مؤكدا أن الأغنية عبارة عن «اسكتش كوميدي»، على حد تعبيره، وليس مهرجانا أو أغنية بالمعنى المعروف.

وأشار مؤدي مهرجان «شيماء»، إلى أنه يستعد لتقديم أوراقه في نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة المقبلة، حيث إنه مستوفي جميع الشروط الخاصة بالنقابة ويأمل في اجتياز الاختبارات.

حلمي عبد الباقي: «الأغاني التافهة بتنجح بسبب فضولنا»

وعلى الجانب الأخر انطلقت موجات عاتية من الهجوم على مهرجان «شيماء» ومؤديه، على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنان حلمي عبد الباقي، الذي وصف تلك النوعية من الأعمال بـ «تافهة»، قائلا: «أتمني أن نترك ما يقدمه هؤلاء، لأننا لو تركناهم سنقضي عليهم، أي حاجة تافهة بقت تنجح بسبب فضولنا».

الموسيقين: نسعى لمواجهة الظاهرة

بينما عبّر علاء عامر، المستشار القانونى لنقابة الموسيقين، عن استيائه من انتشار هذا النوع من الأغاني، وقال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّه يتمنى توقيع بروتوكول من خلال الدولة المصرية؛ لمواجهة ظاهرة المطربين غير المقيدين بنقابة الموسيقين.