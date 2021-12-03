صاحب كليب شيماء: بغني من ابتدائي في الإذاعة المدرسية

قال يوسف سوستة، صاحب «كليب شيماء» الذي انتشر خلال الفترة الماضية، إنه يبلغ من العمر 23 عامًا، ويغني منذ أن كان في الصف الثالث الابتدائي في الإذاعة المدرسية، مضيفًا: «كنت بعمل فيها اسكتشات ترفيهية، وحفلات عيد الأم».

سوستة: غنيت «شيماء» في وقت سابق

وأضاف «سوستة»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، مساء الخميس، أنه حاليًا يغني راب، ومهرجانات، موضحًا أنه سبق وغنى أغنية شيماء في فترة التجنيد مع زملائه.

شيكو: أؤلف أغاني منذ 2010

وقال صديقه «شيكو»، في لقاء مع نفس البرنامج، إنهم لديهم «ورشة عمل عبارة عن ستوديو مع بعضهم»، موضحًا أنه مؤلف أغاني ويبلغ من العمر 27 سنة، ويكتب أغاني مهرجانات منذ عام 2010، وكتب أغاني لـ«أوكا وأورتيجا»، و«فيفتي»، والكثير غيرهم، أما «سوستة» فهو يميل أكثر إلى غناء الراب.

مهرجان شيماء ينتشر على السوشيال ميديا

وانتشر مهرجان «شيماء»، على السوشيال ميديا، وبحث الجميع عن من هي صاحبة مهرجان شيماء؟؛ ليتفاجأوا بأنها «بطة».

وحصد الفيديو على 600 ألف مشاهدة في 6 أيام، وأصبح حديث وسخرية الرواد عبر منصة «فيس بوك»، الذين حاولوا البحث عن صاحبة نداء الشاب «شيماء»، ومن التعليقات، قال أحد المتابعين: «أحب أطمنكم من موقعي هذا.. أنه لقى شيماء وتم بحمد الله العثور على شيماء بخير بعد ما رفع ضغطنا جميعا، وشيماء طلعت البطة الأقرب إلى قلبه».

وقال سيد سوستة، صاحب مهرجان «شيماء»، خلال مكالمة هاتفية عبر «لايف»، على الصفحة الرسمية لـ «الوطن»، إنه كان يهدف لعمل إسكتش كوميدي من خلال مهرجان «شيماء»، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية؛ وتساءل الجميع من هي صاحبة مهرجان «شيماء»؟.