سمير صبري: أرفض أغنية «شيماء» لأننا تعودنا على احترام المتلقي

أكد الفنان سمير صبري، رفضه لأغنية المهرجانات المنتشرة حاليا «شيماء» مضيفا: «مبحبش الحاجات دي، لأننا اتعلمنا نحترم المتلقي، ولكن ناخده وننزل بيه القاع لا، وللأسف بنلاقي الأغاني دي في المحلات، دول بتوع أفراح الصوان».

هاني شاكر عنده حق في منع مطربي المهرجانات

ورفض سمير صبري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، المقارنة بين أغاني المهرجانات وبدايات الفنان والمطرب الشعبي أحمد عدوية، مؤكدًا أن الأخير مختلف وصوته حلو، متابعا: «هاني شاكر عنده حق بس شهرهم، وبقوا حديث السوشيال الميديا اللي ساعدتهم».

وأشار «صبري» إلى أنه لا يتابع في كرة القدم غير محمد صلاح وليفربول، مؤكدا احترامه للأهلي والزمالك، لافتا إلى أنه يشاهد الاثنين بحيادية تامة.

وكشف الفنان الكبير عن سبب عدم تشجيعه لأي ناد: «أنا ريحت روحي وأبويا كان زملكاوي وأمي أهلوية، ولما كنت بشوف الجدل خلاني أكون محايد».

وأوضح أنه يفضل أن يجسد فنان جديد شخصيته، مضيفا: «الوحيد اللي نجا من ده أحمد زكي، مثل دور عبدالناصر والسادات، ولما جه يمثل عبدالحليم قولتله بلاش».

لا أسمع أغاني المهرجانات

واستطرد الفنان سمير صبري: لا أسمع أغاني المهرجانات، يمكن يكون فيهم أصوات حلوة، بس مخدوش فرصة لإثبات نفسهم».

ونوه «صبري» إلى أنه كان يلتقى مع عدد من الفنانين، مثل دلال عبدالعزيز وإلهام شاهين وسمير غانم وغيرهم، قبل كورونا، مضيفا: «بس دلوقتي بنقل، خلينا في البهجة دلوقتي أحسن»، مؤكدًا أنه يحلم أن تعود السينما كما كانت في السابق، وأن يعطيه الله الصحة والستر.