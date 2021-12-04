9 أشياء احذرها شتاءً لتجنب نزلات البرد.. «ابعد عن الزحمة واشرب مية كتير»

بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، بدأ الكثيرون يشعرون بنزلات البرد التي يصاحبها ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالاحتقان والسعال، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى البحث عن طرق الوقاية من الإصابة بنزلات البرد، سواء كان ذلك بتناول الفيتامينات أو غيرها من الطرق الأخرى.

ووجه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن» عددًا من النصائح والأشياء التي يجب الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بنزلات البرد في الشتاء، وترصد «الوطن» الأشياء التي يجب أن يحذر منها الأشخاص لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وجاءت كالتالي:

أشياء يجب أن تحذر منها لتجنب الإصابة بنزلات البرد

1- يجب تجنب ترك الأيدي مبللة لأنها تنقل الميكروبات بشكل كبير بعكس الأيدي الجافة.

2- تجنب تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، لأنّها تضعف المناعة وتعمل على زيادة مدة المرض عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

3- يجب تجنب لمس الأشياء دون داعي عند الخروج من المنزل، والتعامل على أن الفيروسات موجودة في كل مكان.

4- تجنب الازدحام والاقتراب بشكل كافي من الأشخاص، ويجب المحافظة على التباعد الاجتماعي لأنه الحل الأمثل لوقف انتشار فيروس كورونا، إذ أن المسافة الاجتماعية تضع حاجزاً بين الناس.

5- يجب تجنب التدخين لأنه يعمل على التقليل من مناعة الرئتين.

6- تجنب التواجد في الأماكن التي لم يكن بها تهوية طبيعية، والتي تقي مرضى الحساسية من التعرض للأزمات.

7- يجب تجنب التعرض للتكييف سواء كان بارد أو ساخن، إذ أنه يزيد من فرص الإصابة بأمراض الشتاء.

8- يجب تجنب التواجد في أماكن مزدحمة، وعند التعرض لهواء ملوث خاصة بالأتربة، أو التعامل مع مرضى بالتهابات تنفسية.

9- يجب تجنب تناول المأكولات غير الصحية والاهتمام بالتغذية الجيدة الشاملة للخضروات والفاكهة الطازجة، وعدم نسيان شرب الماء بوفرة والسوائل الطبيعية.