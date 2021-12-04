موعد تساقط الأمطار اليوم في الإسكندرية بنوة قاسم.. خفيفة وتزداد غدا

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة في نوة قاسم، مساء اليوم السبت، على أن تزداد شدتها غدًا الأحد، مشيرة إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار نشاط الرياح، وذلك بالتزامن مع رفع محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ لاستقبال الأمطار.

نوة قاسم في الإسكندرية

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، يستمر نشاط الرياح اليوم السبت، في الإسكندرية تكون مثيرة للأتربة وتصل سرعتها 30-35 كم / ساعة، بينما يكون البحر معتدلا وارتفاع الموج من 1.5إلى مترين، وتبدأ فرص سقوط الأمطار من مساء يوم السبت بأمطار خفيفة على أن تزيد شدتها يوم الأحد لتكون متوسطة الشدة.

الإسكندرية تستعد لنوة قاسم

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن الشركة مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية من خلال تقاريرها، ‏وما وصل من هيئة الأرصاد حتي الآن توقعات السبت امطار خفيفة والأحد أمطار متوسطة، ‏ونطمئن جميع مواطني محافظة الإسكندرية في حالة تأكيد حالة الأمطار متوسطة يوم الأحد سيتم نشر معدات وسيارات وفرق طوارئ الشركة اعتباراً من المساء بجميع مناطق المحافظة للتعامل في حالة وجود تجمعات لمياه الأمطار.

وأوضح اللواء محمود نافع، رئيس هيئة الصرف، لـ«الوطن»، أن الشركة وسياراتها في حالة تأهب خاصة مع حلول طقس غائم اليوم السبت، حيث سيتم نشر السيارات في المساء مع توقعات الأمطار الخفيفة التي لن تتأثر بها الإسكندرية مع نشر كافة السيارات غدًا الأحد بسبب هطول أمطار متوسطة.