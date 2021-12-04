«صرف الإسكندرية» ينفي غرق 9 مناطق في نوة قاسم اليوم: الأمطار لن تسقط

بالتزامن مع بدء نوة «قاسم» في الإسكندرية، انتشر منشور تحذيري على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يشير إلى غرق عدد من مناطق المحافظة خلال النوة، والتي من المفترض أن يبدأ تساقط الأمطار من خلالها غدًا الأحد.

نشر سيارات الصرف الصحي في الشوارع مساء اليوم السبت، بعد وصول توقعات بتساقط الأمطار على المدينة بداية من غدًا وهدوء الأمواج نسبياً.

حقيقة غرق مناطق الإسكندرية بنوة «قاسم»

ونشرت الصفحات 9 مناطق في الإسكندرية محتمل غرقها اليوم السبت، على الرغم من توقععات هيئة الأرصاد الجوية بعدم سقوط الأمطار على المحافظة اليوم، إضافة إلى أن كمية الأمطار المتوقع سقوطها غدًا الأحد متوسطة وليست كميات كبيرة.

وجاء المنشور التحذيري على مواقع التواصل الاجتماعي بوضع نفس المناطق التي شهدت تراكما للمياه في نوة المكنسة الماضية، والتي شهدت تساقط الأمطار بغزارة على مدار 3 أيام متتالية دون توقف.

«صرف الإسكندرية» يرد على غرق المدينة بنوة «قاسم»

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن ما أشيع من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بغرق مناطق في الإسكندرية أمر عار تماما من الصحة، وما حدث في نوة المكنسة الماضية كان بسبب كميات الأمطار التي تساقطت على المدينة في غضون ساعات قليلة.

وأكد أن طريقة حساب كميات الأمطار التي تستقبلها منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية تم اعتمادها من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، طبقاً للمعادلة الواردة بالكود المصري لأسس تصميم نظم الصرف الصحي.

الطاقة الاستيعابية للأمطار

وأشار «نافع» إلى أن الطاقة التصميمية لمنظومة الصرف الصحي 7.1 مليون م3 /يوم، وتصل الطاقة الإستيعابية إلى 15.2 مليون م3 /يوم تشغل التصرفات الآدميــة الجافــة، منها 51.1 مليــون م3 /يوم بنسبـة حوالــي 70% عند سقوط الأمطار، وتقوم منظومة الصرف الصحي باستيعاب نسبة 30% المتبقية من الإشغـال الأقصى للمنظومــة بواقـع حوالـي 635 ألف م3 /يوم، يتمثل في إستيعاب كثافة سقوط أمطار قصوى حوالي 9.8 مم/يوم.

وأوضح أن بيانات كمية الأمطار الزائدة عن طاقة منظومة الصرف الصحي وتأخرت في التصريف بنوة المكنسة الماضية وتسببت في تجمعات المياه، لافتاً إلى أن حتى الآن تشير التوقعات إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة في نوة «قاسم» وليس كما يشيع.