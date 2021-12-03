«صرف الإسكندرية» تعلن كامل استعدادها لمواجهة الأمطار قبل بدء نوة قاسم

علقت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود 9 مناطق في المدينة الساحلية مهددة بالغرق أثناء نوة قاسم.

وضع الإسكندرية خلال نوة قاسم

وأكدت الشركة في بيان أصدرته منذ قليل، أنها تتابع مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تقارير هيئة الأرصاد، ما وصل منها حتى الآن حول توقعات غدا السبت التي توضح سقوط أمطار خفيفة والأحد هطول أمطار متوسطة، مؤكدة كامل استعدادها للنوة.

الصرف الصحي في الإسكندرية تطمئن المواطنين

وتابع البيان: «نطمئن جميع مواطني محافظة الإسكندرية، إنه في حالة تأكيد حالة الأمطار متوسطة يوم الأحد المقبل، سيتم نشر معدات وسيارات وفرق طوارئ الشركة اعتبارا من ليل الأحد بجميع مناطق المحافظة للتعامل مع الأمطار».

9 مناطق مهددة بالغرق في الإسكندرية خلال نوة قاسم

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن هناك 9 مناطق مهددة بالغرق في الإسكندرية خلال نوة قاسم التي تبدأ غدا السبت، بعد غرق هذه المناطق خلال نوة المكنسة الماضية، وهي: «كوبري المندرة، منطقة جناكليس، منطقة سان ستيفانو، منطقة سيدي جابر، منطقة كليوباترا، منطقة سموحة ميدان فيكتور عمانوئيل، منطقة نادي سبورتنج الرياضي، منطقة سوتر الأزاريطة والجمرك والمنشية أمام مجمع المحاكم، إضافة إلى العزب والقرى النائية عزبه نادي الصيد وعزب المنتزه والمعمورة».

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء الإسكندرية تجنب الوصول إلى تلك المناطق خلال أيام النوة لحمايتهم من أي أضرار تنتج عن الطقس السيئ.