طقس الإسكندرية اليوم السبت.. لا أمطار ورياح شديدة البرودة نهارا وليلا

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم السبت، أول أيام نوة «قاسم»، وفقاً لجدول نوات الشتاء، حيث هدأت سرعة الرياح وحركة موج البحر، مقارنة بالأيام الماضية، مع حلول طقس غائم على المحافظة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة الطقس المتقلب خلال الساعات المقبلة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لتساقط الأمطار، والتي من المتوقع أن تتساقط في الساعات الأولى من صباح غدًا الأحد بنسبة متوسطة.

طقس الإسكندرية اليوم السبت 2021/12/4

وبلغت درجات الحرارة اليوم السبت، في الإسكندرية، 22 درجة مئوية، ما يعني ارتفاعها بصورة ملحوظة، مع انخفاض درجة الرطوبة إلى 52%، وبلغت سرعة الرياح 10 كم في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة، وطقس غائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

نوة قاسم في الإسكندرية

وضربت نوة قاسم مدينة الإسكندرية، مبكراً يوم الأربعاء الماضي، حيث تسببت في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، ووصل ارتفاعه إلى 6 أمتار، ما تسبب في غرق نادي المهندسين، إضافة إلى بئر مسعود بمنطقة ميامي شرق المدينة، ثم هدأت الأمواج في يوم الخميس نسبياً، وفي يوم الجمعة عادت إلى طبيعتها مجددًا وسط بداية توقعات جديدة خاصة وأن موعدها الحقيقي في جدول النوات يبدأ اليوم السبت 4 ديسمبر.

الإسكندرية تستعد لنوة «قاسم»

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأمطار لن تسقط اليوم، وستهطل غدا بنسبة 50% بمعدلات متوسطة، مؤكدًا بدء نشر السيارات والمعدات مساء اليوم السبت.