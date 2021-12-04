افتتاح ملتقى التوظيف الثاني بـ«تجارة المنصورة» بمشاركة شركات وبنوك  

نظمت كلية التجارة بجامعة المنصورة، اليوم، فعاليات ملتقى التوظيف الثاني، والذي تنظمه الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس المنصورة، وريادة الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويستمر على مدار يومي 4 و5 ديسمبر 2021.

حضر الملتقي كل من الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، والدكتورة سماح طارق حافظ، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وممثلو البنوك والشركات، وعدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين وخبراء ريادة الأعمال والتحليل المالي.

حصول الخريج على فرصة عمل مناسبة

وأشاد الدكتور محمد عطية البيومي، بجهد القائمين على تنظيم الملتقى، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تنظر إلى التوظيف من خلال البعد الوطني، لأن حصول الخريج على فرص عمل مناسبة يمنعه من الانجراف خارج السياق الوطني ويجعله من أهم أدوات تنمية الوطن.

وطالب بتفعيل الشراكة بين كلية التجارة والبنوك والشركات في مرحلة مبكرة، من خلال التعاون بينهم في صياغة مقترحات تطوير البرامج الدراسية، تماشيا مع متطلبات سوق العمل.

تطوير المقررات الدراسية طبقًا لاحتياجات سوق العمل

وأكد الدكتور طارق غلوش، أن ملتقى التوظيف يفيد الكلية فى التعرف على رؤية مديري البنوك وأصحاب الشركات لمتطلبات سوق العمل، ومن ثم تطوير المقررات الدراسية للكلية لتلائم هذه المتطلبات، ما يساعد على الارتقاء بمهارات الخريجين ومعارفهم، وبالتالي حصولهم على وظائف مناسبة تؤدى فى النهاية إلى ازدهار الاقتصاد المصرى.

وذكرت الدكتورة سماح طارق حافظ، أن أهم أهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو التواصل بين الكلية وسوق العمل، وهو ما ترجمته كلية التجارة جامعة المنصورة في عقد ملتقى التوظيف الأول عام 2019، والذي ساهم في إنشاء وحدة متابعة خريجي الكلية والتوسع في برامج التدريب الصيفى لطلاب الكلية.