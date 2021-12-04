خلف الله يفوز برئاسة مركز شباب دسوق.. ويبدأ في تنفيذ برنامج التطوير

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مراكز الشباب برئاسة المستشار عبدالعزيز القرضاوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيسًا للجنة العامة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالسميع ليمونة، وعلي خيري داود، وحازم عبد السلام القرضاوي، وكمال محمد أبوزيد، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أسماء الفائزين بانتخابات مركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وأسفرت النتائج عن فوز الكاتب الصحفي، حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين بمنصب رئيس مجلس الإدارة، بعد حصوله على 876 صوتًا، وياسر حسنين أبو ليلة، بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحصوله على 847 صوتًا، وأحمد عبد المنصف شلبي بمنصب أمين الصندوق وحصل على 584 صوتًا، بينما فاز بالعضوية كل من صالح أحمد كامل سعد الله، وحصل على 1060 صوتًا، وعبد الله عصام محمد الأحمدي، وحصل على 913 صوتًا، ونسرين حلمي محمد المرشدي، وحصلت على 870 صوتًا، وإبراهيم رضا أحمد حسن طيبة، وحصل على 840 صوتًا، ومصطفى مسعد نصر الششتاوي، وحصل على 828 صوتًا.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب دسوق، 2569 شخصًا يحق لهم التصويت في الانتخابات، حضر منهم 1644 عضوًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 1498، وبلغت الأصوات الباطلة 146 صوتًا.

حسن خلف الله: الانتخابات أجريت في جو ديمقراطي

من جانبه أكد الكاتب الصحفي حسن خلف الله، رئيس مجلس إدارة مركز شباب دسوق الرياضي، أن الانتخابات أجريت في جو ديمقراطي، وبشفافية كبيرة على الرغم من صعوبة المنافسة في ظل أكبر حضور للجمعية العمومية على مدار تاريخ انتخابات مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، وبصفة خاصة مركز شباب دسوق.

مركز شباب دسوق مقام على 130 فدانًا

وأضاف «خلف الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مركز شباب دسوق يعد ثالث أكبر مركز شباب على مستوى الجمهورية من حيث المساحة المكانية، التي تبلغ أكثر من 13 فدانا، ولذلك وضعنا نصب أعيننا برنامج تطوير شامل، يتناسب مع خطة وزارة الشباب والرياضة وفكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، تنفيذًا للمبادرة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنشر ممارسة الرياضة بين كل فئات المجتمع ورفع معدلات اللياقة البدنية للجميع في ظل المبادرة الرئاسية للحفاظ على حياة الإنسان.

إنشاء سلسلة من حمامات السباحة

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن ما تقوم به وزراة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي لإحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب وتحويلها، إلى مراكز صناعة للبطل الأولمبي، خاصة في الألعاب الفردية، والفكر الاستثماري الكبير، يضع على عاتق مجلس الإدارة المنتخب مسئولية تنفيذ برامج رياضية وشبابية وعد بها، من بينها خطة اكتشاف الموهوبين في كل الألعاب، إنشاء حمام سباحة قانوني للتأهيل والتدريب لخوص البطولات، يتبعه إنشاء سلسلة من حمامات السباحة للاستمتاع وممارسة هواية السباحة للأعضاء وأسرهم، وكذلك إنشاء ملعب أكريليك متعدد الألعاب، للكرة السلة والطائرة واليد، فضلا عن إعادة تجديد الملعب الخماسي، بجانب كرة القدم القانوني الموجود حاليا ليكون مؤهلا لاستضافة مباريات كرة القدم.