الشباب والرياضة تعلن وظائف شاغرة.. حضانة ومواصلات ومرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وظائف شاغرة للشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالإدارة العامة للمشروعات وشركة مايكروسوفت، بتنفيذ اليوم المفتوح للتوظيف بشركة سوموتومو لتجميع ضفائر السيارات، على أن يكون الملتقى التوظيفي يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر، في تمام الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة 3 مساء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مشغل إنتاج للعمل على خطوط إنتاج تجميع ضفائر السيارات، واستلام العمل خلال أسبوع من التقدم.

الشروط المطلوبة

- أن يتراوح سن المتقدم لـ الوظائف بين 18 إلى 35 عاما.

- مكان العمل يكون في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

مميزات العمل

- توفر الشركة مواصلات للعاملين بها.

- تأمين طبي واجتماعي.

- وتوفر الشركة للعاملين تدريب أيضا.

- مكان عمل لائق للجميع وحضانة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 بينها ساعة راحة.

- توفر الشركة للعاملين راتب يصل إلى 2371 جنيها صافي.

- توفر الشركة للعاملين بدلات للعمل بالشيفتات.

- تنظيم رحلات شهرية وجوائز.

- توفير تدريبات لتطوير العاملين.

خطوات التقديم التقديم للوظائف

- يمكن للراغب في الحصول على الوظائف الشاغرة التقديم والتسجيل من هنــــــــــــــــــا.

- الذهاب للمصنع في المواعيد وبالطرق التالية:

نقاط تجمع لتسهيل طريقة الوصول، حيث يتم توفير أتوبيس لتوصيل الراغبين في العمل بالمصنع من ميدان الحصري أمام شعبان للملابس يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا، أو بالذهاب للمصنع مباشرة بالمنطقة الصناعية السادسة بمصنع سوموتومو لضفائر السيارات، من الساعه 8 صباحا إلى الساعة 11 ظهرا.

خطوط المواصلات

- الجيزة وضواحيها وأكتوبر.

- خط الفيوم.

- خط القليوبية.

- خط المنوفية.

- خط بني سويف وضواحيها.

- خط العياط.

- خط البدرشين.

- دهشور.

- مزغونة.

- خط سقارة.

- خط الحوامدية.

- شارع السودان.

- القومية.

- خط المرج.

- خط حلوان.

- خط عين شمس.

- خط الفندق.

- خط المؤسسة.

- خط رمسيس.