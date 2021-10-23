انطلاق انتخابات مركز شباب المحلة تحت إشراف قضائي (صور)

شهدت مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني، لتأمين فعاليات بدء التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة 4 سنوات المقبلة.

استنفار أمني لتأمين انتخابات مجلس الإدارة لمركز شباب المحلة

ويجرى سباق انتخابات أعضاء مجلس الإدارة تحت إشراف قضائي كامل، تحت إشراف المستشار عصام غنيم، بالتنسيق مع مسؤولي وقيادات مديرية الشباب والرياضة.

وبدأ توافد الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب المحلة بأعداد متوسطة، وذلك في الساعات الأولى لبدء التصويت.

أسماء المتنافسين على مقاعد مجلس إدارة مركز شباب

وشملت أسماء المرشحين المتنافسين على مقعد رئيس مجلس الإدارة كلا من أحمد نور، وأحمد مصطفى ناصر، ووائل السعيد أبو المجد، بينما يتنافس على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة مركز الشباب أحمد شوقى عبد العزيز، ومحمد الاختيار، وعلى مقعد أمين الصندوق محمود بركات وسامح قطب ومحمد رأفت الزعبلاوي، وعلى مقعد الأعضاء تحت السن محمد النموري وشريف الشعراوي وعلياء سالم ومحمد الجرو وياسر نور الدين وولاء أحمد بدير وأحمد شفيق ومهند نظير ومحمد حسن ومحمد الفقي.

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلى المحاسب أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتشكيل لجان من الرقابة والمتابعة للإشراف علي سير عمليات التصويت بشكل منتظم تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة لمركز شباب المحلة خلال الفترة المقبلة.

وحرص المتنافسون على حشد أنصارهم ومؤيديهم من أعضاء الجمعية العمومية طوال فترة الترويج والدعاية الانتخابية، وذاك طوال 3 أسابيع الماضية.