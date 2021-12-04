إيناس عبدالحليم: قدمت مشروع قانون يغلظ عقوبة الآباء حال إهمال الأبناء

قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنَّها قدمت مشروع قانون لمجلس النواب يقضي بتغليط عقوبة الاعتداء على الأطفال من قبل الوالدين، مشددة على أنَّه لا يجوز للوالدين إهمال أبناءهم، خاصة مع وجود مشكلات متعلقة بجحود الوالدين على أبنائهم، بل ووصل الأمر في عدة وقائع إلى وفاة الابن نتجية الإهمال.

حقوق الأبناء على والديهم

وأضافت إيناس عبدالحليم، خلال تصريحات خاصة لها على «تلفزيون الوطن»، أنَّ للأطفال حقوق عدة على والديهم كتوفير المنزل والأموال والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحية بشكل دائم، مؤكّدة أنَّه لا يجوز استخدامهم كعائل مجتمعي عن طريق إنجاب الكثير من الأطفال للمساعدة في جلب الأموال عن طريق عمالة الأطفال.

العقوبة لم تكن تنفذ حفاظا على تماسك الأسرة

وأوضحت أنَّه حال تعدي أحد الوالدين على الأبناء، تتولى الجهات المختصة تحرير ما يسمي بـ«محضر إداري» وحتى لا تتفكك الأسرة لا يتمّ محاكمه إيا من الوالدين، «العقوبة لم تكن تنفذ حفاظا على تماسك الأسرة، وهذا تسبب في الإهمال».

وتابعت: «في مشروع القانون الذي قدمته للبرلمان، إذا تأثر الطفل جراء الضرب من أي من الوالدين فستزيد العقوبة من 3 لـ5 سنوات، وإذا ترتب الإهمال لوفاة الطفل فسيتمّ تغليظ العقوبة عن فترة لا تقل عن 10 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 الآف جنيه».