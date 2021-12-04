مشروع قانون لضم المبادرات الرئاسية و«حياة كريمة» ضمن تكليفات الخدمة العامة

أكّد النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، أنَّ المبادرات الرئاسية لاسيما «حياة كريمة» التي غيرت الخريطة التاريخية لمصر، يجب إبرازها ونشرها بين الشباب والعمل على تعظيم الاستفادة منها.

تعديل قانون الخدمة العامة

وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّه من هذا المنطلق جاءت فكرة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين في المبادرات الرئاسية وجعلهم شركاء في الحياة السياسية والاجتماعية.

وتقدم «موسى»، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب بإدراج المبادرات الرئاسية ضمن تكليفات الخدمة العامة، بشكل يضمن إشراك الشباب من الجنسين لاسيما الإناث في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هدف التعديل التشريعي

وأكمل أنَّ إضافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية يسهم بشكل كبير في جعل الشباب شريكًا أساسيًا في اتخاذ القرار وفاعل فى الحياة العامة، وهذا هو الهدف الاسمي من هذا التعديل التشريعي.

وأضاف عضو مجلس النواب أنَّه أيضًا تمت إضافة بنود جديدة للتكليفات التي من ضمنها أن يساعد المكلف في محو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار «التعليم حق وواجب وطني».

60 نائبا يوقعون على مشروع قانون

وأكّد عضو مجلس النواب، في بيان اليوم، أنَّه تقدم بمشروع القانون ممهورًا بتوقيع 60 نائبًا وفي انتظار المناقشة من اللجان المهنية.

يُذكر أنَّ البرلمان يشهد أكثر من تعديل لقانون الخدمة العامة مؤخرًا لتوسيع انشطة الخدمة العامة التي يؤديها الشباب.