«الآثار»: قلعة قايتباي برشيد تعاني من ارتفاع في منسوب المياه الجوفية

أكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، على أن قلعة قايتباي بمدينة رشيد تعاني من ارتفاع في منسوب المياه الجوفية لمجاورتها للنيل، وتم منذ سنوات عمل وتنفيذ مشروع خفض لمنسوب المياه، والذي يعمل بكفاءة وقد تم مراجعة الطلمبات قبل موجة الأمطار الأخيرة.

ونتيجة غزارة كمية المياه وعمل الطلمبات التبادلية فترات طويلة حدث عطل مفاجئ في أحد الطلمبات وتوقفت عن العمل مما أدى إلى تجمع المياه، وقد تم على الفور استخدام طلمبات سحب مباشرة، حيث تم سحب المياه وفتح القلعة للزيارة منذ صباح اليوم.