نصائح تجار المصوغات للمواطنين بعد «أوميكرون»: استثمروا في الذهب

نصح تجار الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية المواطنين بشراء الذهب الخام السبائك لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، خاصة مع تذبذب سعره حالياً واتجاهه للارتفاع مستقبلاً، معتبرين إياه بملك الملاذات الآمنة.

الذهب سيعود إلى بريقه

وأرجع الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسباب تذبذب أسعار المعدن الأصفر إلى تزايد المخاوف من المتحور الجديد «أوميكرون» وتقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

أسباب الاستثمار في السبائك؟

وأضاف واصف أن السبائك في مصر تعتبر الأقل سعرا في المصنعية لا تتجاوز 0.1%، وهو الأمر الذي يُعد أفضل للراغبين في الاحتفاظ بأموالهم في صورة ذهب على سبيل الادخار.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تساهم في تشجيع الاستثمار في الذهب بالسوق المصرية من أهمها أن العالم مقبل على تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدعوة للاستثمار في الذهب للمستثمرين أو الأفراد الذين لديهم قدرة على فوائض مالية للاستثمار في المعدن النفيس.

وتتنوع السبائك المتداولة في السوق المصرية بين المستورد والمحلي والشعبي، فالمستورد ما يتم تصنيعه من شركات عالمية، بينما المحلي ما يتم تصنيعه بالسوق المحلية.

وتابع أنه يتم يتداول السبائك بالسوق المحلية بأوزان مختلفة 10 جرامات، و20 جراماً، و31.10 جرام وربع كيلو ونصف كيلو ذهب، كما تتداول جنيهات ذهب من عيار 21، ويبلغ وزن الجنيه 8 جرامات، ونصف الجنيه 4 جرامات، وربع الجنيه 2 جرام.

ويستطيع المستهلك أن يحصل على سبائك وجنيهات من خلال محلات متخصصة فى بيعها مثل شركة BTC، بفروعها المختلفة، وعالمياً تستحوذ شركة بامب PAMP، السويسرية على الحصة السوقية اﻷكبر من حجم السبائك باﻷسواق العالمية، وهي من أفضل السبائك وأكثرها دقة في العيار، كما أنها مزودة بعوامل أمان.

نصائح بتوخي الحذر عند شراء السبائك

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الادخار في السبائك مهم للغاية لانخفاض مصنعيتها، وتقليل الخسارة عند البيع.

وأضاف أن الاستثمار في السبائك الذهبية أفضل من الاستثمار في المشغولات الذهبية، إذ يفقد المستهلك قيمة المصنعية على الجرام عند البيع.

ودعا نجيب المواطنين لشراء السبائك الذهبية، من محال ذات سمعة طيبة حتى لا يتعرضوا للنصب، إذ يقوم بعض المحتالين بتصنيع سبائك محشوة بمعادن أخرى، وتغليفها بطبقة من الذهب وطرحها بالأسواق.

أسعار السبائك اليوم

تباع سبيكة عيار 24 نت بى تى سى بسعر 1025 جنيهًا، جنيه ذهب عيار 21 بسعر 6780 جنيهًا، ربع جنيه ذهب عيار 21 يباع بسعر 1710 جنيهات.