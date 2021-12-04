استقرار سعر الذهب اليوم السبت

استقر سعر الذهب، اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021، في محلات الصاغة بعد ارتفاعه أمس الجمعة بقيمة 7 جنيهات عالميًا بسبب مخاوف من المتحوّر الجديد أوميكرون، وتراجع الدولار.

واستقر سعر الذهب على ارتفاع، اليوم، بداية تعاملات يوم السبت، في السوق المحلية.

سعر الذهب محليًا

وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 896 جنيهًا مقابل 889 جنيهًا بداية التعاملات اليوم، وسجل عيار 21 سعر 784 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 672 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و272 جنيهات.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميا ليسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 57.31 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو52.53 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.14 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.98 دولار، كما سجلت الأوقية سعر1.782.61دولار.

بدوره، قال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ المعدن النفيس ارتفع أمس فى نهاية تعاملات البورصات العالمية بسبب تزايد المخاوف العالمية من المتحور الجديد أوميكرون، وتراجع سعر الدولار ليصعد «ملك الملاذات الآمنة»، ليعود من جديد إلى الارتفاع حيث ينشط وبشكل كبير ‘ذا حدث مخاوف فليجأ المستثمرين إلى الذهب بالمقارنة بباقي الملاذات.

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، تزامنًا مع تراجع طفيف للعملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية فضلا عن استمرار متابعة الأسواق للمتحور أوميكرون.

ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 96.01 نقطة.

وفي ختام جلسة الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند التسوية بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1783.9 دولار للأوقية، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 0.2%.