سعر الذهب يعاود الارتفاع منتصف تعاملات اليوم الجمعة

تذبذبت أسعار الذهب، منتصف تعاملات، اليوم الجمعة، 3 ديسمبر بعد تراجعها بقيمة 3 جنيهات في السوق المحلية، لتعاود أسعار الذهب الارتفاع بقيمة جنيهين خلال أقل من ساعة بسبب تعرض المعدن النفيس للضغوط البيعية.

سعر الذهب محليا

وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 889 مقابل 887 جنيها بداية التعاملات، وسجل عيار 21 سعر778جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 667 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و224 جنيهات.

سعر الذهب عالميا

فيما تراجع سعر الذهب عالميا ليسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 57.00 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.25 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 49.87 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.75 دولار، كما سجلت الأوقية سعر1.772.95دولار.

ماذا حدث في سعر الذهب عالميا؟

وقال «نادي نجيب»، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن هناك تذبذبا واضحا في أسعار الذهب، اليوم، نتيجة الضغوط التى يتعرض لها ملك الملاذات الآمنة حاليا، واصفا الارتفاع بالطفيف ولم يحفز المواطنين على الشراء.

ومن جهتة قال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن سوق الذهب يتعرض لضغوط حاليا وسيواجة مزيد من التراجع، إذ استقر سعر الأوقية عند 1770 ولم يكسر حاجز 1780دولار.

ويشار إلى أن أسعار الذهب خلال تداولات أمس الخميس، تراجعت وسط ارتفاع طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن متابعة تطورات المتحور الجديد من فيروس كورونا، «أوميكرون».

كانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس اكتشاف أول حالة مصابة بمتحور «أوميكرون»، في ولاية كاليفورنيا، كما كشفت الهند، عن ظهور أول حالة مصابة بالمتحور الجديد على أراضيها، أمس، في حين سجلت النرويج نحو 50 إصابة بمتحور «أوميكرون»، تزامنا مع ارتفاع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1%.