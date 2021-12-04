فولفو تسجل نموا في المبيعات بنسبة 8.8% خلال العام الحالي

سجّلت شركة سيارات «فولفو» نموًا بنسبة 8.8 بالمائة في نسبة المبيعات للأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، إذ وصلت نسبة المبيعات إلى 634257 سيارة، وهي في طريقها لتحقيق زيادة في المبيعات للعام بأكمله مقارنة بعام 2020، ما يدل على مرونتها في مواجهة ظروف السوق الصعبة المستمرة وقيود العرض.

وسجّلت الشركة 52793، عملية تسليم بالتجزئة في نوفمبر، بانخفاض قدره 20.7 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتأثرت النتيجة بشكل كبير بالنقص المستمر في الإمدادات، ما أثر على الإنتاج وبالتالي عمليات التسليم للعملاء، وعلى الرغم من هذه القيود شهدت شركة سيارات «فولفو» طلبًا قويًا باستمرار على منتجاتها كما ينعكس في دفاتر الطلبات الخاصة بها.

شعبية طرازات إعادة الشحن لسيارات فولفو

كما تُظهر النتائج الشعبية المستمرة لطرازات إعادة الشحن من سيارات فولفو، وتشكيلة سياراتها المزودة بمجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل أو هجينة قابلة للتوصيل.

بينما شهد شهر نوفمبر، بدء عمليات تسليم التجزئة لطراز إعادة الشحن الكهربائي النقي C40، وفي أوروبا، كان أكثر من نصف جميع سيارات فولفو الجديدة التي تم بيعها في نوفمبر من طرازات Recharge.

وكانت حصة إعادة الشحن العالمية، ثلث إجمالي المبيعات الشهر الماضي، حتى الآن هذا العام، وتتكون أكثر من 25 في المائة من مبيعات الشركة العالمية من طرازات Recharge، وفي أوروبا تزيد هذه النسبة على 40 بالمائة، وفي الولايات المتحدة تقترب من 20 في المائة.

ارتفاع مبيعات سيارات Recharge

على الصعيد العالمي، ارتفعت مبيعات سيارات Recharge بأكثر من 70 في المائة منذ بداية عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وفي الولايات المتحدة، باعت الشركة حتى الآن 111.733 سيارة هذا العام، بزيادة قدرها 16.5 في المائة، وذلك مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020.

وفي نوفمبر، باعت شركة سيارات فولفو 7667 سيارة في الولايات المتحدة. وبلغت المبيعات في الصين للأشهر الأحد عشر الأولى 157،034 سيارة، بزيادة 6.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وخلال شهر نوفمبر، باعت شركة سيارات فولفو 13418 سيارة في الصين. وفي أوروبا، زادت المبيعات حتى تاريخه بنسبة 4.0 في المائة لتصل إلى 264.910 سيارة، حيث دعم الطلب القوي على سيارات إعادة الشحن التابعة للشركة أداء المبيعات.

وفي نوفمبر، باعت الشركة 22.415 سيارة في المنطقة، على الصعيد العالمي، لا تزال XC60 هي الطراز الأكثر مبيعًا للشركة في عام 2021، حيث باعت الشركة 195108 سيارات 2020: 169.445 من الطراز في الأشهر الأحد عشر الأولى.

وتأتي XC40 في المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات 184،842 سيارة (2020: 161،329)، في حين أن XC90 هي ثالث أفضل طراز مبيعًا مع 97،365 سيارة (2020: 80،275).