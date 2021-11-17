زيادات جديدة على أسعار «فولفو» في السوق المصري

يشهد سوق السيارات زيادات متكررة في أسعار السيارات الآونة الأخيرة، بسبب الأزمات التي يعيشها سوق السيارات عالمياً منذ انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في غلق العديد من مصانع السيارات، إضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي تسببت أيضاً في خفض إنتاج الشركات من السيارات.

ومن أبرز تلك الشركات التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها بعض طرازاتها شركة فولفو السويدية، وخلال حيث شهدت ارتفاع تراوحت ما بين 10 و20 ألف جينه.

الطراز الأول: فولفو XC 40

شهد الطراز ارتفاعًا وصل إلى 10 ألآف جنيه على جميع فئاتها في السوق، وتتوافر السيارة في السوق المصري بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، والفئة الأولى بسعر 720 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 820 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 865 ألف جينه.

وتأتي بمحرك 2.0 لتر تربو يولد قوة 254 حصان وعزم 350 نيوتن متر.

الطراز الثاني: سيارة فولفو XC60

شهد الطراز ارتفاع وصل إلى 20 ألآف جنيه عل جميع فئاتها في السوق وتتوافر السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات ولفئة الاولى بسعر 990 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر ملوين و160 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر مليون 180ألف جينه.

وتتوفر بمحرك واحد سعة 2.0 لتر تربو، يولد قوة 254 حصان وعزم 350 نيوتن متر.

الطراز الثالث: سيارة فولفو XC90

شهد الطراز ارتفاعًا وصل إلى 20 ألآف جنيه عل جميع فئاتها في السوق وتتوافر السيارة في السوق المصري بـ3 فئات مختلفة التجهيزات والفئة الأولى بسعر مليون و410 آلاف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و590 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون 710 آلاف جنيه.

وتأتي بمحرك 2.0 لتر تربو، ويولد قوة 254 حصان وعزم 350 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من 8 سرعات.