سيارات أوروبية ارتفعت أسعارها في نوفمبر: «أبرزها فولفو وأوبل جراند»

يشهد سوق السيارات خلال الآونة الأخيرة، زيادات متكررة في أسعار السيارات، بسبب العديد من الأزمات التي يعيشها السوق المصري، منذ انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي ظهرت مؤخرًا وتسببت في خفض إنتاج العديد من شركات السيارات في إنتاجها.

وشهد شهر نوفمبر زيادة كبيرة في أعداد السيارات التي ارتفعت أسعارها، حيث وصل سعر عدد من السيارات إلى أكثر من 30 طراز من مختلف المصنعين حلو العالم.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارات الأوروبية التي شهدت زيادة خلال شهر نوفمبر.

أسعار السيارة أوبل جراند لاند الجديدة

وشهدت أسعار السيارة «أوبل جراند لاند» الجديدة موديل 2022، زيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارت الـ«SUV»، وتوافر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى بسعر 470 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 530 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 560.

بينما شهدت أسعار السيارة «أوبل كورسا 2022» زيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارات «الهاتش باك»، وتتوافر بالسوق المحلية بفئة واحدة وسعرها 350 ألف جنيه.

في حين شهدت السيارة «بيجو 5008»، زيادة في سعر الفئة «Active» بقيمة 9 آلاف جنيه، وتأتي في السوق بسعر 576 ألف.

سيارة «فولفو XC90»

كما شهدت السيارة «فولفو XC90»، زيادة وصلت إلى 20 ألف جنيه، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الـ«SUV»، وتتوافر بالسوق المحلية بثلاث فئات والفئة الأولى بسعر مليون و410 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر مليون و590 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الثالثة بسعر مليون و710 ألف جنيه.

وشهدت السيارة «فولفو XC60» زيادة وصلت إلى 20 ألف جنيه، وتنتمي لفئة السيارات الـ«SUV»، وتتوافر بالسوق المحلية بثلاث فئات، الأولى منها بسعر 990 ألف جنيه، والثانية بسعر مليون و160 ألف جنيه، بينما الفئة الثالثة بسعر مليون و180 ألف جنيه.

أما السيارة «فولفو XC40»، فبلغت زيادة سعرها حوالي 10 الآف جنيه، وتنتمي لفئة السيارات الـ«SUV»، وتتوافر بالسوق المحلية بثلاث فئات، الفئة الأولى بسعر 720 ألف جنيه والثانية بسعر 820 ألف جنيه، والثالثة بسعر 865 ألف جنيه.