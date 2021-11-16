ركود في سوق السيارات.. وشيفرولية أوبترا تتصدر قوائم التراخيص

حالة من الركود شهدتها عمليات بيع السيارات بجميع أنواعها، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، وعمليات الأوفر برايس التى قام الموزعون بفرضها على السيارات.

شيفورلية الأكثر شعبيًا خلال هذه الفترة

عضو رابطة تجار السيارات، عبدالعاطي محمود، قال لـ «الوطن»: «إن سوق السيارات شهد خلال الـ 20 يوما الماضية، حالة من الركود، وأن السيارة الأكثر شعبيًا هي السيارة شيفرولية، حصلت على المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب الملاكي في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 988 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في إدارات المرور بمحافظات الجمهورية».

«عبدالعاطي» بين أن أغلب التجار وصغار الموزعين، لجأوا إلى إلغاء الأوفر برايس عن السيارات، مؤكدًا أن مبلغ الأوفر برايس غير رسمي، حيث يتم إضافته من قبل الموزعين، لاختيار اللون وسرعة التسليم فى السيارة وإلغاء مواعيد الحجز.

من جانبه شن جهاز حماية المستهلك، حملات خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما تم إصدار قرار إلغاء الأوفر برايس، بشكل رسمي، ونشره فى الجريدة الرسمية، حسبما ذكر «عبدالعاطى».

شيفرولية أوبترا تتصدر قوائم التراخيص

عضو رابطة تجار السيارات ذكر أن السيارة شيفرولية أوبترا تصدرت قوائم تراخيص شيفروليه، بعدما تمكنت من تسجيل 513 سيارة، تبعتها فان N300 في المركز الثاني، بنحو 304 مركبات.

وجاءت شيفرولية كابتيفا فى المرتبة الثالثة مسجلة بنحو 161 مركبة، تبعتها سيارات ايكونيكس فى المركز الرابع بواقع 6 سيارات، بينما بلغ عدد الطرازات الأخرى المرخصة من شيفروليه 8 سيارات بوحدات المرور خلال تلك الفترة.

ترخيص أكثر من 17 ألف سيارة خلال الشهر الماضي

وذكر عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحاته لـ «الوطن»، أنه وفقا لبيانات إدارات المرور، فإن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 17 ألفًا و813 مركبة خلال الشهر الماضى.