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محمود مسلم

بريد الوطن .. احكي يا زمن

كتب:

الوطن
09:39 م | الجمعة 03 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

عدت يا يوم مولدى

كم تحملتنى

كم ظهرت شمس وغاب القمر

ستة وثلاثون عاماً

وما زلت يا قلبى

ذلك الطفل الصغير المنعم بالبراءة

أحكى لحظات من عمرى

فى رحلة الحياة

طفينا شمع وروينا زرع

وركبنا الموج كما السحاب

ومشينا لما تعبت مشيتنا

احكى يا زمن عن يوم ميلادنا

عن لحظة صفا فى حضن أسرتنا

احكى يا زمن عن شقاوتنا فى مدرستنا

عن خطوبتنا ولحظة ما لبسنا الدبل

وشربنا شربات فرحنا

عن صبانا عن أطفال صغار

ولما كبروا عن محبتنا

الزمن يحكى عن ناس تركوا بصمة

وناس تربكهم ابتسامتنا

احكى يا زمن عن عمرنا من فضلك

اتكلم عننا

                                         سلوى عمر المحجوب

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