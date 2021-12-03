بريد الوطن .. احكي يا زمن

عدت يا يوم مولدى

كم تحملتنى

كم ظهرت شمس وغاب القمر

ستة وثلاثون عاماً

وما زلت يا قلبى

ذلك الطفل الصغير المنعم بالبراءة

أحكى لحظات من عمرى

فى رحلة الحياة

طفينا شمع وروينا زرع

وركبنا الموج كما السحاب

ومشينا لما تعبت مشيتنا

احكى يا زمن عن يوم ميلادنا

عن لحظة صفا فى حضن أسرتنا

احكى يا زمن عن شقاوتنا فى مدرستنا

عن خطوبتنا ولحظة ما لبسنا الدبل

وشربنا شربات فرحنا

عن صبانا عن أطفال صغار

ولما كبروا عن محبتنا

الزمن يحكى عن ناس تركوا بصمة

وناس تربكهم ابتسامتنا

احكى يا زمن عن عمرنا من فضلك

اتكلم عننا

سلوى عمر المحجوب

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