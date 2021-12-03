بريد الوطن .. احكي يا زمن
كتب:
الوطن
09:39 م | الجمعة 03 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
عدت يا يوم مولدى
كم تحملتنى
كم ظهرت شمس وغاب القمر
ستة وثلاثون عاماً
وما زلت يا قلبى
ذلك الطفل الصغير المنعم بالبراءة
أحكى لحظات من عمرى
فى رحلة الحياة
طفينا شمع وروينا زرع
وركبنا الموج كما السحاب
ومشينا لما تعبت مشيتنا
احكى يا زمن عن يوم ميلادنا
عن لحظة صفا فى حضن أسرتنا
احكى يا زمن عن شقاوتنا فى مدرستنا
عن خطوبتنا ولحظة ما لبسنا الدبل
وشربنا شربات فرحنا
عن صبانا عن أطفال صغار
ولما كبروا عن محبتنا
الزمن يحكى عن ناس تركوا بصمة
وناس تربكهم ابتسامتنا
احكى يا زمن عن عمرنا من فضلك
اتكلم عننا
سلوى عمر المحجوب
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