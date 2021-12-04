اختفاء طفل في ظروف غامضة بالفيوم.. وأسرته: خرج منذ 5 أيام ولم يعد

مثله كمثل أي طفل طلب «خالد» صاحب الـ9 سنوات من والده بعض من المال لشراء الحلوى، فأعطاه والده ما يريده وخرج من المنزل ليشتري ما يريد إلا أنّه تأخر كثيراً فلم يهتم أحد في البداية اعتقاداً منهم أنّه يلهو ويلعب مع أقرانه من نفس عمره في الشارع، إلا أنّه لم يعد حتى حلول المساء فبدأ القلق يدب في قلب والدته التي خرجت للبحث عنه فلم تجده، فأخبرت والده حتى يخرج للبحث عنه في القرية ولكن دون جدوى وكأنّه «فص ملح وذاب»، فاستخدموا مكبرات المسجد للبحث عنه.

بلاغ باختفاء طفل في ظروف غامضة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد حضور مواطن يدعى خالد عبد النبي فتحي ومقيم قرية العامرية إلى ديوان المركز، وحرر محضراً باختفاء طفل عمره 9 سنوات منذ 5 أيام، وبحثهم عنه كثيراً دون جدوى.

قوات الشرطة تنتقل لمحل اختفاء الطفل

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى محل اختفاء الطفل بقرية العامرية، وتبين أنّ الطفل يدعى خالد، وأنّه خرج لشراء بعض الحلوى ولم يعد، مؤكدين أنّه ربما يكون قد ضل طريق العودة للمنزل وتاه في إحدى القرى ولم يتمكن من العودة، خصوصاً أنّهم لم يتلقوا أي مكالمة من أي شخص تطالبهم بفدية أو أي شيء، أو تخبرهم باختطافه.

تشكيل فريق بحث لإعادة الطفل

وجرى تشكيل فريق بحث لتتبع الطفل والعثور عليه وإعادته إلى أسرته في أسرع وقت، فيما قامت أسرته بنشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات والمجموعات العامة مُطالبين أي شخص قد يراه بإعادته إلى أسرته.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.