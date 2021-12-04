وزير النقل يتفقد محطة مصر لمتابعة سير العمل ويعنف عاملا انصرف قبل موعده

تفقد، منذ قليل، الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، محطة مصر في رمسيس، لمتابعة سير العمل داخل المحطة، ومتابعة حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، علاوة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل يعنف عاملا بالسكة الحديد بعد انصرافه عن العمل قبل الموعد المحدد

وطالب «الوزير» خلال جولته التفقدية، بسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بمحطة مصر برمسيس والجيزة، لمنع التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحاً أن البوابات الإلكترونية الجديدة، ستعمل على الحد من تزويغ الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، منوهاً إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، لخدمة الركاب، كما عنف الوزير عاملًا بعد انصرافه عن العمل قبل الموعد المحدد.

وصرح وزير النقل، لـ«الوطن»، بأنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خطة شاملة بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

قطارات السكة الحديد تقل مليون راكب يوميا

ونوه الوزير إلى أن قطارات السكة الحديد تقل ما يقرب من مليون راكب يوميا، وأن الوزارة تهدف إلى نقل مليوني راكب مطلع منتصف 2024، مؤكداً أنه مع مطلع 2022 لن يكون هناك قطارا قديما يعمل على خطوط السكك الحديدية.