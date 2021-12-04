وفاة هدى شحاتة الحاصلة على 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس

توفت منذ قليل، هدى شحاتة عبد الجواد الحاصلة على 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس، كأطول امرأة في العالم بعد صراع مع المرض داخل منزلها في محافظة الشرقية.

الحزن يخيم على قرية الجمالية بعد وفاة الحاصلة على موسوعة جينيس

وخيم الحزن على أهالي عزبة الشيخ حسانين التابعة لقرية الجمالية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد علمهم بنبأ وفاة أطيب عملاقة على الكرة الأرضية «على حد وصفهم»، فعلى الرغم من ضخامة جسدها إلا أنها كانت تتمتع بطيبة قلبها هي وشقيقها العملاق أيضًا.

3 أرقام قياسية حققتها «هدى» كأطول امرأة في العالم

وكانت هدي شحاتة عبدالجواد، البالغة من العمر29 عامًا، حصلت على 3 أرقام قياسية من موسوعة جينيس العالمية، وهي أكبر يد لامرأة على قيد الحياة 24.3 سنتيمتر ليدها اليسرى، وأكبر قدم لامرأة على قيد الحياة 33.1 سنتيمتر في قدمها اليمنى، وأوسع مدى لذراعي امرأة على قيد الحياة بـ236.3 سنتيمتر.

بينما حصل شقيقها الأكبر «محمد» البالغ من العمر 34 عامًا، على رقمين قياسيين، هما أوسع مدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 سنتيمتر، وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر عن يده اليسرى.

الشقيقين العمالقة نشئوا داخل منزل أسرة بسيطة

وكان للشقيقين العملاقين معاناة يعيشانها حيث نشئا داخل أسرة بسيطة توفر احتياجات الطعام والشراب بالكاد، ولم يهتم والداهما بأعراض زيادة الطول التي يعانيان منها حتى أصبحا عمالقة، ومنعهما مرض العملقة النخامية من ممارسة حياتهما بشكل طبيعي، وفقدا قدرتهما على العمل، فعلى الرغم من ضخامة جسدهما، فأنه ينهش فيه الألم.

«هدى» حبست نفسها داخل المنزل هربًا من أعين الناس

وكانت «هدى» يبلغ طولها مترين و23 سنتيمترًا، وكانت حالتها النفسية سيئة حتى قررت حبس نفسها داخل منزل أسرتها بعيدًا عن أعين الناس ونظراتهم لها، وكان آخر تصريحاتها أنها تنتظر الموت للانتقال إلى عالم أفضل لا ينظر لها المجتمع كإنسانة بشعة.