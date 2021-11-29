إحالة المتهمة بخطف طفل من مستشفى الحسينية بالشرقية لمحكمة الجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، السيدة المتهمة بخطف طفل بعد ولادته بساعات داخل مستشفى الحسينية المركزي، لمحكمة جنايات الزقازيق، ومن المقرر عقد أولى جلسات محاكمتها خلال الأيام المقبلة.

خطف طفل من مستشفى الحسينية

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة الحسينية بلاغًا من عامل زراعي وزوجته، مقيمان بدائرة المركز، يفيد بأنه بتاريخ 29 سبتمبر الماضي حُجزت الزوجة بالمستشفى لإجراء عملية ولادة لطفل ذكر، وفور ولادته تعرض الطفل للاختطاف من قبل سيدة مجهولة من داخل المستشفى.

خطف الطفل أثناء ذهاب والديه لدورة المياه

وأفاد مقدما البلاغ، أنهما تعرفا على سيدة داخل إحدى الغرف بالمستشفى، وادعت كذبًا أن ابنتها محتجزة برفقتهم بعد إجراء عملية ولادة لها أيضًا ووضعها طفلين توأم، وأنهما داخل الحضانة الموجودة بالمستشفى.

وخلال اصطحاب الزوج لزوجته إلى دورة المياه تركا طفليهما حديث الولادة رفقة تلك السيدة، وبعد عودتهما فوجئا بأنها ليست موجودة داخل الغرفة، إضافة إلى عدم تواجد الطفل، وبالبحث عنهما داخل المستشفى وخارجها تبين أنها هربت وبرفقتها الطفل المولود.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي شارك فيه ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية وضباط مباحث مركز الحسينية وضباط قطاع الأمن العام، وتم فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان، إضافة إلى سؤال الأمن الإدارى المتواجد بالمستشفى، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن مرتكبة الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر، وتوجهت مأمورية لها وأُلقي القبض عليها وبرفقتها الطفل المختطف.

وتم تسليم الطفل لوالديه بعد العرض على النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبسها وتم تجديد حبسها طبقًا للقانون حتي أحيلت لمحكمة جنايات الزقازيق لتحديد أولى جلسات محاكمتها.