سفارة السودان تنعى هاني رسلان: رمز في مسيرة العلاقات مع مصر

نعى السفير محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة والعاملون بسفارة السودان، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور هاني رسلان الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

السفارة: كتابات الراحل أسهمت في تطوير علاقات مصر والسودان

وقالت السفارة في بيانها: «كان الفقيد من الكتاب المهتمين بالشأن السوداني، وكان من الرموز التي ارتبطت بمسيرة العلاقات السودانية المصرية، إذ أسهمت كتاباته إسهامًا كبيرًا في تطوير العلاقات ودفعها وذلك خلال فترة عمله في مؤسسة الأهرام الصحفية العريقة، حيث كان رئيساً ومؤسسًا لوحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية».

وأضافت: «اليوم فقدت مصر والسودان ومؤسسة الأهرام الصحفية، ابنًا بارًا بوطنه وقلمًا متمكنًا وكاتبًا أريبًا في مجاله أفنى عمره في البحث والتدقيق ودحض الزيف في الشؤون السياسية ودافع عن أفكاره ومواقفه ومبادئه حتى رمقه الأخير.