خطوات تنشيط بطاقة التموين 2021.. طريقتان عبر الهاتف

يبحث العديد من المواطنين، الذين أصدروا بطاقة تموين بدل فاقد، عن خطوات تنشيط بطاقة التموين 2021؛ كي تتمكن ماكينات صرف التموين من قراءة بيانات البطاقة، وبالتالي صرف التموين ومقررات السلع التموينية الشهرية المخصصة للبطاقة على حسب الحصة المقررة لها طبقا لعدد الأفراد المقيدين بها.

خطوات تنشيط بطاقة التموين 2021

وتعتبر أسهل طريقة لـ تنشيط بطاقة التموين 2021، هي التي وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية الصادرة، ويقوم المواطن صاحب بطاقة التموين الصادرة حديثا كبدل تالف أو فاقد بإرسال رسالة نصية مدون بها رقم 1 إلى الرقم 9136، بشرط أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية، كي تتم خطوات التنشيط بنجاح.

تنشيط وتفعيل البطاقة عبر بوابة مصر الرقمية

كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال بوابة مصر الرقمية، طريقة أخرى إلكترونية تمكن المواطن في دقائق عبر رابط البوابة من تنشيط بطاقة التموين 2021، وتتلخص هذه الخطوات كالتالي:

1 – تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

3 – الضغط على «ابدأ الخدمة».

4 – ملء بيانات البطاقة التموينية.

5 – ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6 – اتباع الشروط الأحكام.

7 – الضغط على بند موافق.

8 – الضغط على خيار التالي.

9- يتم إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.

وتعتبر خطوة تنشيط بطاقة التموين أو تفعيل البطاقة، الأخيرة بعد صدور البطاقة التموينية، ودون هذه الخطوة لم تتمكن الماكينة من صرف المقررات التموينية لصاحب البطاقة بسبب عدم قراءة البيانات.