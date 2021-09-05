تنشيط بطاقة التموين.. 9 خطوات عبر بوابة مصر الرقمية

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تنشيط بطاقة التموين إلكترونيا في بضع دقائق يتم استغراقها على بوابة مصر الرقمية للتموين.

إقبال على خدمة تنشيط بطاقة التموين إلكترونيا

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تنشيط بطاقة التموين يأتي من أكثر الخدمات التموينية التي يقبل عليها المواطنين إلكترونيا عبر الخدمات المقدمة على بوابة مصر الرقمية والتي يصل عددها إلى 10 خدمات تموينية.

خطوات تنشيط بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

1 – الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا .

2 – اختيار خدمة التموين.

3- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين والمتواجدة أعلى قائمة الخدمات التموينية.

4 – الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

5 – ملئ بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل (الاسم – رقم البطاقة – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين) .

6 – ملئ بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية وتحديد صلة القرابة.

7 – الموافقة على الشروط والأحكام التي تتعلق بأن يكون رب الأسرة هو طالب خدمة تنشيط بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة قد سلمت بالفعل.

8 – الضغط على بند التالي

9 – تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم تفعيل البطاقة بنجاح.

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإتمام خدمة تنشيط بطاقة التموين سواء عبر بوابة مصر الرقمية، أو عبر الهاتف المحمول، أن تكون بطاقة التموين تم إصدارها بالفعل وتسلمها المواطن.

خطوات تنشيط بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تنشيط بطاقة التموين، عبر الهاتف المحمول أيضا، وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم (1) إلى الرقم المختصر (9136)، بشرط أن يتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية، حيث يعقب هذه الخطوة استلام الشخص المرسل على رقم الموبايل رسالة مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين، فضلا عن تحديد موعد صرف أول المقررات التموينية من خلال رسالة نصية عبر الموبايل، مما يؤكد أنه تم تنشيط بطاقة التموين بنجاح.