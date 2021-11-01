رقم تفعيل بطاقة التموين في دقائق.. تعرف عليه

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة للمواطنين ممن قاموا باستخراج بطاقة تموين جديدة أو الذين استخرجوا بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وتتلخص الخدمة في تخصيص الوزارة رقم تفعيل بطاقة التموين في دقائق والذي يمكن بطاقة التموين من الصرف شهريًا، وهو إرسال سابك نصية عبر الهاتف المحمول مدون بها رقم 1 إلى رقم 9136.

رقم تفعيل بطاقة التموين في دقائق.. الخطوة الأخيرة قبل صرف التموين

وجاء تخصيص الوزارة رقم تفعيل بطاقة التموين في دقائق، بسبب أن خطوة استخراج بطاقة التموين، ليست هي الخطوة الأخيرة التي يتمكن المواطن بعدها من صرف مقرراته شهريًا من سلع التموين، حيث يتبقى خطوة تفعيل البطاقة التموينية.

عدة طرق لتفعيلها.. رقم تفعيل بطاقة التموين في دقائق

ويوجد عدة طرق لتفعيل بطاقة التموين، الأولى تمكن المواطن من خلال رقم تفعيل بطاقة التموين في دقائق، والثانية عبارة عن عدة خطوات إلكترونية ينفذها المواطن عبر بوابة مصر الرقمية.

يلزم كتابته باللغة الانجليزية.. رقم تفعيل بطاقة التموين في دقائق

وتشترط وزارة التموين، إذا استخدم المواطن الخطوة الأولى وهي رقم تفعيل بطاقة التموين في دقائق، أن يتم إرسال الأرقام عبر الهاتف باللغة الإنجليزية وهي رسالة مدون بها رقم 1 مرسل إلى رقم 9136.

فيما يوجد طريقة أخرى بديلة لتفعيل بطاقة التموين في دقائق، تتم عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، من خلال تنفيذ عدة خطوات كالتالي:

خطوات تفعيل بطاقة التموين في دقائق عبر بوابة مصر الرقمية

1 – فتح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2 – اختيار خدمة التموين.

3- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين الموجودة أعلى قائمة الخدمات التموينية.

4 – الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

5 – ملء بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل «الاسم – رقم البطاقة – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين».

6 – ملء بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية وتحديد صلة القرابة.

7 – الموافقة على الشروط والأحكام التي تتعلق بأن يكون رب الأسرة هو طالب خدمة تنشيط بطاقة التموين، وأن تكون البطاقة قد سلمت بالفعل.

8 – الضغط على بند التالي.

9 – تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم تفعيل البطاقة بنجاح.