وزير قطاع الأعمال: سنعلن تصفية إحدى الشركات الخاسرة قريبا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه جاري تحويل أراضي مصانع شركة الحديد والصلب إلى النشاط العقاري وذلك بعد تصفيتها، وسيتم طرح الـ6 ملايين متر في مزادات عامة للحصول على أفضل سعر لتلك الأراضي، موضحًا أن أموال تلك الأراضي تتجه لتعويضات العاملين، التي تبلغ قيمتها نحو 11.25 مليار جنيه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت.

جار تقييم قيمة أراضي مصانع الحديد والصلب

وأضاف «توفيق»، أنه جاري في الوقت الحالي تقييم قيمة أراضي مصانع الحديد والصلب وسيتم تقييم السعر بعد إجراء المزادات، كما سيتم الإعلان قريبًا عن تصفية إحدى الشركات الخاسرة وتم تحديدها بالفعل، دون ذكر اسمها، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم التوقيع مع الجانب البيلاروسي على أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية، «إحنا مش بحثنا معاهم تصنيع واستيراد تك الأتوبيسات، إحنا بالفعل وقعنا، وتم توريد أول أتوبيس».

الأتوبيس يبلغ طولة 12 مترًا ويعمل بالغاز الطبيعي

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه تم القيام ببعض الأعمال في الأتوبيس، إذ يبلغ طوله 12 مترًا ويعمل بالغاز الطبيعي، وتم التوقيع اليوم على أتوبيسين أخرين، تمهيدًا بإذن الله للتصنيع التجاري، «بنتعامل في الموضوع ده مع شركة إسكانيا وهي شركة سويدية، وتتميز بأن لديها أفخم الشاسيهات الخاصة بالأتوبيسات، كما يتم التعامل مع شركة مصرية للبحث والتطوير وبداخلها شركات أوروبية لتطوير البطاريات وأجهزة التحكم الخاصة بالأتوبيس».