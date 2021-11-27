وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور

وصل، منذ قليل، وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إلى محاقظة الشرقية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بمشروعات التطوير ومعدلات التنفيذ.

وسيتفقد الوزير محلج الزقازيق المطور، ويتابع التشغيل التجريبي، وسيرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية.

تطوير محلج الزقازيق بتكلفة 150 مليون جنيه

الجدير بالذكر أن محلج الزقازيق جرى تطويره العام الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، ليكون بديلا للمحلج القديم في مدينة الزقازيق.

وشملت أعمال التطوير إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، ويضم أيضا معمل «HVI» لقياس خواص شعيرات القطن وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع رقم كودي على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج، وعليها كل بيانات القطن (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن

ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر /ساعة، علي أن تتم عمليات الحليج في المحلج المطور آليا دون تدخل يدوي لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية والخالي تمامًا من الشوائب والملوثات، فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة دون أبخرة أو الغبار الناتج عن التداول اليدوي.