وزير قطاع الأعمال: صرفنا تعويضات لـ500 عامل بمصنع الحديد والصلب

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جرى صرف تعويضات خاصة لـ500 عامل بمصنع الحديد والصلب من إجمالي 6 آلاف عامل وجاري الصرف للباقين، موجها بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف باقي التعويضات للعاملين.

تفاوضنا مع الجهات الرقابية في البورصة بعد ارتفاع قيمة السهم

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد موسى، اليوم الخميس، أن الوزارة تفاوضت مع الجهات الرقابية في البورصة بعد ارتفاع قيمة السهم عن 100% .

ووجه وزير قطاع الأعمال العام، رسالة لصغار المستثمرين قائلا: «يا ريت ميجروش وراء المضاربين وبقولهم اعملوا حسابكم الأرض هتجيب كام وتحسبوا السهم يساوي كام، وبحذر الناس من المضاربة على السهم لأن الشركة اتصفت خلاص».

تفاصيل اللقاء مع وزيرة الاقتصاد البلغارية

من ناحية أخرى كشف الوزير عن تفاصيل لقائه مع وزيرة الاقتصاد البلغارية دانييلا فيزيفا والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، قائلا: «استعرضنا جميع الأنشطة والصناعات التي قامت بها الوزارة في الشركات التابعة لها».

وأفاد بأنه تم الاتفاق على التعاون المشترك في عدد من المشروعات إما عن طريق تقديم الخبرات أو شراكة، متابعا: «بحثنا مرحلتي الصباغة والتجهيز في صناعة الغزل والنسيج وخطة تطوير الصناعة بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل بعض القطاعات».

أهديت الوزيرة البلغارية إحدى المنتجات الجديدة لشركة الغزل

ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه قدم هدية تذكارية إلى الوزيرة البلغارية عبارة عن إحدى المنتجات الجديدة لشركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية الجديدة «nit»، كما أهدت الوزيرة البلغارية الوزير تذكارًا من بلغاريا.