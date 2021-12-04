مقتل شخص وإصابة 41 في ثوران بركان سيميرو بإندونيسيا «فيديو»

أطلق أعلى بركان في جزيرة جاوة، الأكثر كثافة بالسكان في إندونيسيا، أعمدة كثيفة من الرماد في الجو اليوم السبت، ما أثار الذعر بين السكان المقيمين في الجوار، وتوفي شخص واحد على الأقل جراء إصابته بحروق فيما أدخل العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ثورة بركان جبل سيميرو المفاجئة في منطقة «لوماجانج» بمقاطعة جاوة الشرقية خلفت عدة قرى حول منحدراته مغطاة بالرماد المتساقط.

مقتل شخص وإصابة 41 بسبب ثوران بركان فى إندونيسيا

وقال إيكو بودي ليلونو، مدير مركز المسح الجيولوجي، إن عاصفة رعدية وأياما من الأمطار، التي أدت إلى تآكل وانهيار فوهة الحمم البركانية أعلى سيميرو البالغ ارتفاعها 3676 مترا، تسببت في ثوران بركاني وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشار إلى أن الغاز والحمم البركانية تحركت لمسافة تصل إلى 800 متر نحو نهر قريب، ما دفع السلطات لإصدار توصية للسكان بعدم الاقتراب لأقل من مسافة 5 كيلومترات من فوهة البركان.

وقال حاكم منطقة لوماجانج، ثوري قول الحق: «تسببت أعمدة الرماد الكثيفة التي خيمت على العديد من القرى إلى إلى حجب الضوء عنها»، مشيرا إلى أنه تم نقل عدة مئات من الأشخاص إلى ملاجئ مؤقتة أو غادروا إلى مناطق آمنة أخرى، مضيفا أن انقطاع التيار الكهربائي أعاق عملية الإخلاء.

الانفجار البركاني عرقل عمليات الإجلاء

الانفجار البركاني رافقته عاصفة رعدية وأمطار أالحمم البركانية وحركت الحطام المشتعل وشكلت طينا كثيفا دمر جسرا واحدا على الأقل يربط بين قريتين رئيسيتين هما برونوجيو وكانديبورو، كما عرقل عمليات الإجلاء، وفق ما صرح به قول الحق، لتلفزيون تي في وان.

على الرغم من زيادة نشاط البركان منذ يوم الأربعاء، إلا أن مستوى التحذير من سيميرو ظل عند ثالث أعلى مستوياته من أربعة مستويات منذ بدأ الثوران العام الماضي، ولم يرفعه مركز علم البراكين الإندونيسي للتخفيف من المخاطر الجيولوجية هذا الأسبوع، على حد قول ليلونو.

الحمم البركانية تحركت لمسافة تصل إلى 800 متر

وقالت إنداه مصدر، نائبة حاكم الإقليم، إن شخصا توفي متأثرا بحروق بالغة، فيما نقل 41 آخرون إلى المستشفى مصابين بحروق، منوهة إلى أنه تم الإبلاغ عن فقد اثنين من القرويين وأن العديد من عمال المناجم محاصرون في مناطق معزولة.

BREAKING: Indonesia's Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts - Factal

pic.twitter.com/SouD53iSVT — Breaking News Alerts (@NBLNewsLIVE) December 4, 2021

وقالت «مصدر» إن منازل بأكملها في قرية كوراه كوبوكان تضررت جراء الحطام البركاني.

وأظهرت تقارير تلفزيونية أشخاصا يركضون في حالة ذعر تحت سحابة رماد ضخمة، ووجوههم مبللة بسبب الأمطار الممزوجة بالغبار البركاني.

يناير آخر مرة ثار فيها بركان إندونيسيا

المرة الأخيرة التي ثار فيها بركان جبل سيميرو الذي يبلغ ارتفاعه 3676 مترا كانت في يناير ولم تسفر عن سقوط ضحايا.

إندونيسيا تضم أكثر من 270 مليون نسمة، معرضة للزلازل والنشاط البركاني لأنها تقع على ما يطلق عليه «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي سلسلة من خطوط الصدع على شكل حدوة حصان.