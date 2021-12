مقتل شخص وإصابة 41 في ثوران بركان سيميرو بإندونيسيا «فيديو»

أطلق أعلى بركان في جزيرة جاوة، الأكثر كثافة بالسكان في إندونيسيا، أعمدة كثيفة من الرماد في الجو اليوم السبت، ما أثار الذعر بين السكان المقيمين في الجوار، وتوفي شخص واحد على الأقل جراء إصابته بحروق فيما أدخل العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ثورة بركان جبل سيميرو المفاجئة في منطقة «لوماجانج» بمقاطعة جاوة الشرقية خلفت عدة قرى حول منحدراته مغطاة بالرماد المتساقط.

وقال إيكو بودي ليلونو، مدير مركز المسح الجيولوجي، إن عاصفة رعدية وأياما من الأمطار، التي أدت إلى تآكل وانهيار فوهة الحمم البركانية أعلى سيميرو البالغ ارتفاعها 3676 مترا، تسببت في ثوران بركاني وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشار إلى أن الغاز والحمم البركانية تحركت لمسافة تصل إلى 800 متر نحو نهر قريب، ما دفع السلطات لإصدار توصية للسكان بعدم الاقتراب لأقل من مسافة 5 كيلومترات من فوهة البركان.

وقال حاكم منطقة لوماجانج، ثوري قول الحق: «تسببت أعمدة الرماد الكثيفة التي خيمت على العديد من القرى إلى إلى حجب الضوء عنها»، مشيرا إلى أنه تم نقل عدة مئات من الأشخاص إلى ملاجئ مؤقتة أو غادروا إلى مناطق آمنة أخرى، مضيفا أن انقطاع التيار الكهربائي أعاق عملية الإخلاء.

الانفجار البركاني رافقته عاصفة رعدية وأمطار أالحمم البركانية وحركت الحطام المشتعل وشكلت طينا كثيفا دمر جسرا واحدا على الأقل يربط بين قريتين رئيسيتين هما برونوجيو وكانديبورو، كما عرقل عمليات الإجلاء، وفق ما صرح به قول الحق، لتلفزيون تي في وان.

على الرغم من زيادة نشاط البركان منذ يوم الأربعاء، إلا أن مستوى التحذير من سيميرو ظل عند ثالث أعلى مستوياته من أربعة مستويات منذ بدأ الثوران العام الماضي، ولم يرفعه مركز علم البراكين الإندونيسي للتخفيف من المخاطر الجيولوجية هذا الأسبوع، على حد قول ليلونو.

وقالت إنداه مصدر، نائبة حاكم الإقليم، إن شخصا توفي متأثرا بحروق بالغة، فيما نقل 41 آخرون إلى المستشفى مصابين بحروق، منوهة إلى أنه تم الإبلاغ عن فقد اثنين من القرويين وأن العديد من عمال المناجم محاصرون في مناطق معزولة.

BREAKING: Indonesia's Mount Semeru volcano erupts in East Java, spewing lava and large ash cloud, local media reports; residents evacuated in two nearby districts - Factal

pic.twitter.com/SouD53iSVT