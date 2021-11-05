سيول إندونيسيا تقتل 5 أشخاص.. والطين يعيق الإغاثة (صور)

قتلت سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا خمسة أشخاص على الأقل، وفُقد أربعة آخرون، بحسب مسؤولون لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن فاضت الأنهار على منحدرات جبل أرجونو عن ضفافها أمس، وغمرت مياهها الموحلة خمس قرى صغيرة في كوتا باتو، وهي مدينة في مقاطعة جاوة الشرقية، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث الإندونيسية.

15 شخصا جرفهم تيار السيول

وقالت الوكالة الإندونيسية، في وقت سابق إن 15 شخصا جرفهم التيار وتم إنقاذ خمسة منهم في وقت لاحق.

وأوضح رئيس الوكالة، جانيب وارسيتو، أنَّه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة وتزداد حتى فبراير، ويرجع ذلك جزئيا إلى نمط في طقس ظاهرة «لا نينا».

قال المتحدث باسم الوكالة بالإنابة عبدالمهاري في بيان، إنَّ رجال الإنقاذ انتشلوا جثة بالقرب من حوض نهر برانتاس في وقت متأخر من يوم الخميس، وعثر على 4 جثث أخرى صباح الجمعة، مبينا أنَّهم ما زالوا يبحثون عن المفقودين الأربعة، بعد السيول الجارفة.

الحطام والطين يعرقلان جهود الإغاثة

تعرقلت جهود الإغاثة بسبب الطرق المغلقة بسبب غطاء الطين الكثيف والحطام، وأظهرت صور ومقاطع مصورة، نشرتها الوكالة، جسرًا متضررًا ومنازل وسيارات مغطاة بطين كثيف.

وأشار «عبدالمهاري» إلى أنَّ السلطات في إندونيسيا ما زالت تجمع معلومات عن الأضرار والخسائر المحتملة وبدأت في إجلاء الناس في المناطق المتضررة إلى ملاجئ حكومية.

فيضانات شديدة في أماكن أخرى في إندونيسيا

وأكّدت الوكالة الإندونيسية أنَّه جرى الإبلاغ عن فيضانات شديدة في مناطق أخرى من البلاد ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

كثيرًا ما تتسبب الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا، وهي أرخبيل من 17 ألف جزيرة يعيش فيها ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من سهول الفيضانات الخصبة.