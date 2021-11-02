كوارث عالمية: زلزال يضرب إندونيسيا.. وانهيار مبنى في لاجوس النيجيرية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث منها الزلزال الذي شهدته إندونيسيا، والذي بلغت شدته 6.2 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، فيما شهدت نيجيريا، انهيار مبنى مكون من 21 طابقا، في لاجوس، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

هز زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سومطرة الشمالية الواقعة غربي إندونيسيا، فجر اليوم، وقالت وكالة «الأرصاد الجوية والجيوفيزياء»، إنه ليست هناك احتمالية لحدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

وأوضحت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن الزلزال في الساعة الـ4 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جاكرتا «11:04 مساء بتوقيت القاهرة»، وكان مركزه على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب منطقة نياس بارات، وعلى عمق 16 كيلومترا تحت سطح الماء.

وفي نيجيريا، لقى 7 أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ شخصين آخرين، ولا يزال عدد غير محدد من الأشخاص محاصرين تحت أنقاض المبنى المكون من 21 طابقا، انهار، أمس الاثنين، في لاجوس في نيجيريا.

وقالت السلطات النيجيرية، إن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، فيما عمل بعض العمال والسكان على إزالة الأنقاض للوصول إلى الأشخاص المحاصرين، ووجه نيجيريون، انتقادات للسلطات بسبب تأخرها في الاستجابة.

شرطة ولاية لاجوس: لا يزال من السابق لأوانه تحديد سبب الانهيار

من جانبه، قال مفوض شرطة ولاية لاجوس، حكيم أولوسيجون أودوموسو، إنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد سبب الانهيار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سيشل».

وفي إيطاليا، تجمع نحو 500 ناشط معارض لرئيس البرازيل جايير بولسونارو في وسط «بادوفا» بإقليم فينيتو شمال البلاد، احتجاجا على زيارته للمدينة، وكانت الزيارة خلافل مشاركته في قمة مجموعة الـ20" التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين، في العاصمة الإيطالية «روما»،

ووقعت مواجهات مع الشرطة، واستخدمت الشرطة الإيطالية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين

polícia e manifestantes entram em confronto em padova, à espera do brasileiro pic.twitter.com/tRkgxkp6IN — michele oliveira (@michadeoliveira) November 1, 2021

وفي بلغاريا، أعلن وزير الدفاع جورجي بانايوتوف أن بلاده أرسلت 350 عسكريا إلى حدودها مع تركيا، أمس الاثنين، لدعم الشرطة بسبب تزايد تدفق المهاجرين.وأشارت قوات الأمن التركية، إلى ضبط 64 مهاجرا غير شرعي في ولاية بيتليس شرقي البلاد، وقالت شرطة الولاية في بيان، إنه تم ضبط 51 مهاجرا أفغانيا و13 باكستانيا، كانوا ضمن حافلتين صغيرتين و4 سيارات، وتم توقيف سائقيها.

وفي المغرب،تمكنت السلطات بمدينة العيون، من إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري الإسبانية، وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على 31 شخصا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 56 آخرين في أحد أحياء المدينة.

عربيا، تمكنت دوريات المجاهدين «إحدى إدارات وزارة الداخلية السعودية» بمحافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، من القبض على سعودي بحوزته 17 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومسدس، وطلقات نارية، وسلاحين أبيضين.

إفريقيا، أعلنت رئاسة مالي، الإفراج عن 3 صينيين اختطفوا بـ جنوب غربي البلاد في يوليو الماضي.