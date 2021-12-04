أحمد كريمة: ترك الأم أبناءها بمفردهم للذهاب لصلاة التراويح «أمر خاطئ»

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب تعليم الطفل كل ما يشب عليه الإنسان من مكارم الأخلاق في سن السابعة من عمره، إذ أن هناك غيابا للتوعية الأسرية، حيث أصبح الأب موردا ماليا للأسرة، وبعض الأمهات انشغلن بالتسوق والثرثرة، مؤكدًا أن بعض الأمهات تتركن أبناءهن وتذهب لصلاة التراويح في شهر رمضان وهذا خطأ.

صلاة التراويح للمرأة تجوز في المنزل

وأضاف «كريمة»، خلال حواره في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن صلاة التراويح للمرأة تجوز في المنزل، كما أن المرأة ليست مطالبة بالذهاب للمسجد لأداء الصلاة الجماعية، مؤكدة أن الأم التي تترك أبناءها لأداء صلاة التراويح فتحصل لنفسها على حسنات، ولكن قد تعرض أبناءها لعدم الرقابة وقد يروا أفلام إباحية.

من ناحية أخرى، قالت فاتن سلامة، الخبيرة في التعليم، إن الأب لو كان متفاهما مع ابنه أو ابنته، ووضع منهجا للتربية بجانب قيم ومبادئ الصح والخطأ في المنزل؛ سيؤدي ذلك إلى التربية الصحيحة والمسار الصحيح لأبنائه؛ خاصة أن الأبناء يلاحظون ما يفعله الآباء ويقومون بتقليدهم كنوع من الملاحظة على سلوك الأب أو الأم، وذلك خلال حوارها في برنامج «كلام فاخر»، مع الفنانة هالة فاخر، على شاشة «الحدث اليوم».

عنصر الأمان لدى الطفل لا بد أن يكون متوفرا

وأوضح أن عنصر الأمان لدى الطفل لا بد أن يكون متوفرا، حيث إن الطفل عندما يقوم بفعل ما يلاحظ أن الطفل يتوقع رد فعل الأم أو الأب تجاهه سوء إيجابي أو سلبي من تعوده على تلك الأمور من والديه، «لا يجب أن أرفع صوتي في البيت على أولادي وفي نفس الوقت أطالبهم بخفض الصوت لو لاحظت أنه مرتفع منهم، ولا بد أن أقوم بتحسين سلوكي كأب أو أم تجاه أطفالي بشأن رفع صوتي أو انخفاضه»، مشيرة إلى أن العنف الأسري للأطفال خارج نطاق التربية.