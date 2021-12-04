كيف يحسب استهلاك الشريحة الخامسة للكهرباء بالقطاع المنزلي؟

يسعى عدد كبير من مشتركي الكهرباء، أصحاب استهلاك الشريحة الخامسة بالقطاع المنزلي والتي تتراوح من «351 إلى 650 ك.و» عن كيفية احتساب تلك الشريحة بعد إجراء عملية الاستعلام عن الفاتورة في الأيام الأولى لكل شهر.

كيفية احتساب الشريحة الخامسة بالقطاع المنزلي وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك للعام المالي 2021-2022

وكشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات للشؤون التجارية التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو الشريحة الخامسة بالقطاع المنزلي لكيفية احتساب الشريحة وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك للعام المالي 2021-2022 وهي كالتالي‏ الشريحة الخامسة "المنزلي"«من 351 إلى 650 ك.و»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة ( شرائح ) ويتم حسابها كالتالي :-

- سعر أول 200 كيلووات × 0.77 قرش

- سعر ‏150 اللي بعده × 1.06 جنيهاً ..حتى نصل إلى 350 كيلووات وأي كيلووات بعد كده بـ 1.28 جنيهًا

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

أمثلة توضح احتساب الشريحة :

إجمالي سعر 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا، ‏‏ 150× 1.06 = 159 جنيهًا.

50 × 1.28 = 64 جنيهًا.‎

- مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏إجمالي سعر 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا، ‏‏‎150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

100 × 1.28 = 128 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‏ ‎إجمالي سعر 500 كيلووات ساعة = 520 جنيها.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا، ‏ ‎150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

150 × 1.28 = 192 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏ - إجمالي سعر 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها ‎ ‏‎

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا، ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا،

250 × 1.28 = 320 جنيهًا،‎

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎‏

- إجمالي سعر 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها ‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا، ‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا،

300 × 1.28 = 384 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

كيفية احتساب الشريحة الخامسة بالقطاع المنزلي للعداد مسبوق الدفع

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للعداد مسبق الدفع «أبوكارت» عندما يصل المستهلك إلى (الشريحة الخامسة) 351 كيلو وات ساعة يتم خصم 4 جنيهات من الرصيد فرق في سعر خدمة العملاء ثم عن كل كيلووات استهلاك مبلغ 1.28 جنيهًا.