أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 2021 للمنازل.. تبدأ من 48 قرشا

تبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات في محاسبة المشتركين بالقطاع المنزلي بالزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 - 2022، مع فواتير أول شهر أغسطس المقبل للمشتركين أصحاب العدادات التقليدية القديمة، وستكون حساب شرائح الاستهلاك كالآتي:

أسعار شرائح الكهرباء الاستهلاك المنزلي الجديدة 2021 - 2022

- الشريحة الأولى وتكون من «صفر إلى 50 كيلو وات» ستكون 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من «51 إلى 100 كيلو وات» 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من «صفر حتى 200 كيلو وات» 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من «201 إلى 350 كيلو وات» 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلو وات» 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من «651 إلى ألف كليو وات» وستكون سعرها كما هي 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم، وستكون 128 قرشًا.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها كما هي حاليًا 145 قرشًا.

أسعار شرائح استهلاك ثابتة دون زيادة بالقطاع المنزلي والتجاري

حددت وزارة الكهرباء شرائح الاستهلاك المنزلية والتجارية، ولن تتأثر بالزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك وستظل كما هي ثابتة دون تغيير في المحاسبة، مثل العام الماضي، وهي كالتالي:

أسعار شرائح استهلاك ثابتة دون زيادة بالقطاع المنزلي

- الشريحة من 651 إلى أقل من 1000 سعر «ك و س» 140 قرشًا.

- الشريحة من 1 إلى أكثر من 1000 سعر «ك و س» 145 قرشًا.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الثابتة دون تغيير بالقطاع التجاري

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ100 سعر ك و س 65 قرشا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ600 سعر ك و س 140 قرشا.

- شريحة الاستهلاك من 601 لـ1000 سعر ك و س 155 قرشا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 100 سعر ك و س 160 قرشا.