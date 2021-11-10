نصائح للتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع أثناء سفرك.. وفَّر وقتك وفلوسك

طالب مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، من المشتركين أصحاب العدادات مسبوقة الدفع أو الذكية ترك رصيد كافٍ بالعداد حتى لا يتم فصل التيار عن المنزل أثناء السفر.

العداد مسبق الدفع مبرمج على عدم الفصل في الساعات الصديقة حال نفاد الرصيد

وتابع المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع أو الذكي يتميز بأنه مبرمج على عدم الفصل في الساعات والأيام الصديقة في حالة نفاد الرصيد، لافتا إلى أن الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع والذكية تبدأ في تمام الساعة الـ5 مساء، وتنتهي في الـ10 من صباح اليوم التالي.

ما هي الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبق الدفع؟

وأشار المصدر إلي أنه في حال نفاد رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساء ينقطع التيار على سبيل المثال «إذا نفد الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك»، لافتا إلى أن الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبق الدفع هي الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.

خطوات شحن العداد مسبق الدفع بتحويل الرصيد من الموبايل

أوضح المصدر أنَّ وزارة الكهرباء أطلقت خدمة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من الموبايل من أجل التسيير على المواطنين من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذي يدعم خاصيه الـNfc التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا من خلال اتباع الآتي:

خطوات خدمة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من الموبايل

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

- التأكّد من أنَّ جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالي خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق «سهل» إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهربا خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- مرر كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

- أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وبهذا قد نجحت في عملية الشحن ونفذت طريقة شحن عداد الكهرباء دون كارت بالموبايل أو الفيزا بكل سهولة من هاتفك.