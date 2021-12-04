المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يستقبل وفود أكثر من 42 دولة

توافد عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والوفود الرسمية من دول العالم، خلال الأسبوع الماضي إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط؛ وذلك للاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة خاصة المومياوات الملكية التي تم نقلها في موكب مهيب في شهر أبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.

المتحف يستقبل وفود أكثر من 42 دولة

واستقبل المتحف وفود أكثر من 42 دولة من المشاركين في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» الذي استضافته مصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيارة وفد إفريقي من جنسيات مختلفة خلال زيارته الحالية للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية للمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات.

جولة للوفود داخل المتحف

واستقبل هذه الوفود الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للترحيب بهم وإعطائهم نبذة عن المتحف ومقتنياته المتميزة وقام أمناء المتحف باصطحاب الوفود في جولة شملت قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية.

وأعربت الوفود خلال زيارتهم، عن سعادتهم بزيارة المتحف واصفين إياه بالصرح الضخم والمبهر بما يضمه من كنوز أثرية متميزة ومتفردة، خاصة المومياوات الملكية.

وأهدى نائب رئيس هيئة التسليح الكويتي خلال زيارته للمتحف، درع الجيش الكويتي وسلمه إلى الدكتور أحمد غنيم، معربا له عن سعادة بهذه الزيارة وما شاهده من مقتنيات أثرية فريدة وهامة تعبر عن الحضارة المصرية العظيمة.