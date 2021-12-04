الأجهزة الأمنية التركية تحبط محاولة اغتيال أردوغان بعبوة ناسفة

تمكنت الأجهزة الأمنية التركية من إحباط محاولة اغتيال أردوغان خلال مهرجان خطابي للرئيس التركي، وعثرت قوات الأمن التركية على عبوة كان مخططا تفجيرها بمهرجان خطابي لأردوغان، اليوم السبت، جنوب شرقي تركيا في ولاية سيرت، وقال مصدر أمني إن الهدف ربما كان تفجير التجمع أو استهداف شخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعثر الأمن التركي على قنبلة معدة للتفجير عن بعد، تحت سيارة تابعة لحرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ولاية سيرت شرقي البلاد.

العثور على قنبلة معدة للتفجير في محاولة اغتيال أردوغان

وأشار مصدر أمني إلى أن الهدف ربما كان تفجير التجمع أو محاولة اغتيال أردوغان، موضحا أن التحقيقات مستمرة بكثافة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا لقناة «سكاي نيوز».

وأضاف المصدر الأمني، أنه عثر على عبوة ناسفة مثبتة تحت سيارة أحد ضباط الشرطة التركية في منطقة «نصيبين» في ولاية «ماردين» جنوب شرقي تركيا، منوها إلى أن الضابط كان من المفترض أن يشارك بتأمين جولة أردوغان في ولاية سيرت، السبت

وتابع المصدر أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عناصر إرهابية زرعوا العبوة تحت سيارة الضابط بهدف تسهيل وصولها إلى التجمع الجماهيري، مؤكدا أن فرقا أمنية خاصة حضرت إلى المكان وأبطلت مفعول العبوة قبل وصولها إلى التجمع الجماهيري

وفي وقت سابق السبت، شارك أردوغان في تجمع جماهيري في ولاية سيرت فضلا عن مشاركته بافتتاح عدة مشاريع تنموية هناك حضرها عشرات الآلاف.

الشرطة أطلقت عملية أمنية لاعتقال المشتبه بهم في محاولة اغتيال أردوغان

وقالت الشرطة التركية إن فرق التحقيق قامت برفع البصمات في الموقع، فيما أطلقت الشرطة عملية أمنية لاعتقال المشتبه بهم، قائلة في بيان: «نظرا لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سيرت، استقل ضابط الشرطة الذي تم تكليفه بطلب موظفين إضافيين من المقاطعات المجاورة، سيارته الخاصة المتوقفة أمام عنوان إقامته في قضاء نصيبين، وكانت سيارته تتحرك»، منوهة إلى أنه بعد أن لاحظ شيئا تحتها ابتعد بسيارته عن المنطقة، وفقا لقناة «روسيا اليوم».