إعصار وفيضان قبل حلول الشتاء في تركيا والسودان.. «كوارث طبيعية»

قبل أسابيع قليلة من حلول فصل الشتاء تشهد عدة دول حول العالم كوارث طبيعية بداية من نهاية شهر نوفمبر الماضي، كان أعنفها الإعصار الذي ضرب تركيا قبل يومين ولا يزال السكّان يعانون من آثاره حتى اللحظة، بينما تستعد بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان للاستجابة لأسوأ فيضانات في العقود الستة الماضية في ولاية الوحدة بجنوب السودان، وقد أدى هذا الفيضان إلى نزوح العديد من الأشخاص.

عاصفة تركيا

وفي إسطنبول يقوم عدد من المتضررين بترميم المطاعم التي اقتلعها الإعصار ودمرها، جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا العواصف التي شهدتها المدينة إلى 5 قتلى، و63 مصابًا، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة التركية.

جهود تركيا لمواجهة الإعصار

وقال وزير الصحة التركي، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن الدولة قدمت كافة الامكانيات والخدمات إلى الأماكن المتضررة من الإعصار، ويأتي ذلك في محاولة لعدم وقوع أي خسائر جسيمة، وحفاظا على سلامة المواطنين.

شعور المواطنين بالذعر والقلق

وكان الإعصار الذي ضرب تركيا، الاثنين الماضي، قد تسبب في توقف رحلات الطيران، حيث لم تتمكن 6 طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية من الهبوط في إسطنبول، وجرى إرسالها إلى أنقرة وإزمير، فيما تسببت سرعة الرياح القوية في تعطيل حركة السفن في مضيق البوسفور.

إعصار يضرب ساحل بحر إيجة

وفي فبراير الماضي، تعرضت إحدى البلدات الصغيرة على ساحل بحر «إيجة» التركي إلى إعصار قوي، أسفر عن إصابة 16 شخصًا، وتدمير أجزاء كبير في البلدة، حيث وقع الإعصار في ساعة متأخرة من الليل في منتجع تشيشمي، على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة إزمير، أدّى إلى اقتلاع عدد من الأشجار وأزال الأسقف وأزاح عددا كبيرا من السيارات، بالإضافة إلى سقوط رافعة جرّاء شدّة الرياح، و انقلاب 4 قوارب على الأقل، وفقا لوكالة أنباء «الأناضول» التركية.