عماد زيادة يفوز بجائزة أفضل ممثل دور ثان في مهرجان «الميدل إيست»

فاز الفنان عماد زيادة بجائزة أفضل ممثل دور ثان في مهرجان «الأفضل ميدل إيست» الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بإمارة دبي وسط عدد كبير من النجوم من الوطن العربي بكافة المجالات الفنية والرياضية.

وحضر المهرجان عدد كبير من الفنانين والرياضيين، الذي كان أبرزهم: الفنان حمادة هلال وماجد المصري واللبناني معتصم النهار وسامر المصري وحمدي الميرغني والمطربة أنغام ومايا دياب والفنان محمد جمعة والمخرج ياسر سامي والرياضي يعقوب السعدي وآخرون.

عماد زيادة يعبر عن سعادته بجائزة أفضل ممثل

ومن جانبه، عبر عماد زيادة عن سعادته البالغة، لحصوله على جائزة أفضل ممثل دور ثان بميدل إيست، حيث أكد أن التكريم بمثابة وسام على صدره، خاصة أن فوزه بتلك الجائزة كان بتصويت الجمهور المصري والعربي.

عماد زيادة: هذه الجائزة هدية كبيرة أعتز بها

وأضاف «زيادة»: «الجائزة تجعلني حريصًا دائما على تقديم ما هو أفضل، حتى أصبح دائما عند حسن ظن الجمهور، كما أنها تشعرني بالمسئولية تجاه كل ما أقدمه من أدوار بالدراما التليفزيونية».

وتابع عماد زيادة أن تكريمه أيضا وسط تلك الكوكبة من نجوم الوطن العربي هو من الأشياء السارة بالنسبة له، وأن الجائزة تعتبر هدية كبيرة يعتز بها.

آخر أعمال عماد زيادة

يذكر أن آخر أعمال عماد زيادة مسلسل «نسل الأغراب» الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، بجانب الفنانة مي عمر، وكل من: إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، دياب، نجلاء بدر، محمد جمعة، ريم سامي، وغيرهم من النجوم، تأليف وإخراج محمد سامي.