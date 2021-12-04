مدير «القاهرة السينمائي»: أوشكنا على كسر حاجز الـ40 ألف تذكرة

قال أندرو محسن، مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، إن حفل ختام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، يشمل الكثير من اللحظات المهمة؛ المتمثلة في الإعلان عن الأفلام والنجوم الفائزة بجوائز المهرجان، كاشفًا أن الدورة الجارية من المهرجان تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وهو ما يوضحه بكل سهولة، عدد تذاكر عروض المهرجان حتى الآن.

وأشار «محسن»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن عروض مهرجان القاهرة السينمائي تشهد إقبالا كبيرا، موضحًا أن عدد تذاكر المهرجان على وشك كسر حاجز الـ 40 ألف تذكرة، وهو ما يعادل الرقم القياسي لتذاكر عروض المهرجان التي سجلت خلال إحدى دوراته السابقة.

مهرجان القاهرة السينمائي نجح في بناء قاعدة جماهيرية خلال السنوات الأخيرة

وكشف مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإقبال الكبير على عروض النسخة الجارية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحًا أن السبب الرئيسي في ذلك، يتمثل في نجاح المهرجان ببناء قاعدة جماهيرية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى نجاح المهرجان في الفوز بحقوق العرض الأول للكثير من الأفلام العالمية المهمة.

فئة كبيرة من الجمهور تنتظر عروض مهرجان القاهرة السينمائي

وأردف أن فئة كبيرة من الجمهور المتذوق للسينما في مصر، يكون في انتظار عرض هذه الأفلام عبر بوابة مهرجان القاهرة السينمائي، ولهذا أصبحنا نشاهد هذا الإقبال الجماهيري الكبير، والحرص الدائم من قبل جمهور السينما أو الصحفيين والنقاد وصناع الأفلام على التواجد خلال تلك العروض السينمائية.

وانطلقت فاعليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي قبل أيام، وتشهد تكريم عدد من نجوم السينما المصرية، وفي مقدمتهم نيللي وكريم عبد العزيز.